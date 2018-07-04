أوزيل يختار القميص 10 بسبب زين الدين زيدان

هسبريس ـ مُتابعة

قرر مسعود أوزيل، لاعب وسط أرسنال المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تغيير رقم قميصه مع ناديه وارتداء رقم 10، خلال الموسم المقبل، بسبب حبه للفرنسي زين الدين زيدان.

وعرض أرسنال على أي مشجع اشترى نسخة من قميص موسم 2018-2019 ويحمل اسم ورقم أوزيل استبدال القميص مجانا، بعدما قرر اللاعب تغيير رقمه عقب رحيل زميله جاك ويلشير، الذي كان يرتدي هذا الرقم الشهير.

واعتاد أوزيل ارتداء رقم 11 منذ انضمامه لأرسنال، في 2013، لكنه لم يهدر فرصة الحصول على "الرقم الاستثنائي" بعدما أعلن ويلشير، لاعب الوسط، أنه لن يمدد عقده مع النادي اللندني.

وقال أوزيل لموقع النادي: "زين الدين زيدان مثلي الأعلى عندما كنت طفلا، ارتدى هذا الرقم الذي لا يزال الأشهر لمركز صانع اللعب"، وأضاف : "أتطلع إلى ارتداء هذا القميص لأول مرة مع أرسنال بعد العطلة الصيفية".

وشارك أوزيل مع المنتخب الألماني في كأس العالم الجارية فوق الأراضي الروسية، حاليا، لكنه لم يترك بصمة مؤثرة وخرجت بلاده من الدور الأول لهذه المنافسة العالمية الكبرى في كرة القدم.