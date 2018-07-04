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الرئيسية | رياضة | نادي الوحدة الإماراتي يقدم عرضا للاعب أمرابط

نادي الوحدة الإماراتي يقدم عرضا للاعب أمرابط

نادي الوحدة الإماراتي يقدم عرضا للاعب أمرابط
هسبورت - متابعة
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 08:30

كشفت تقارير صحافية إماراتية دخول اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط ضمن اهتمامات مسؤولي نادي الوحدة الإماراتي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن نادي الوحدة لن يجد ضم اللاعب المغربي سهلا، خاصة في ظل وجود اهتمام كبير من بعض الأندية الخليجية الراغبة في التوقيع مع اللاعب.

وتبحث إدارة العنابي التعاقد مع لاعب "أسود الأطلس" على حساب المحترف المجري بالازس جوجاك عقب انتهاء عقده مع الفريق.

ويأمل مسؤولو الفريق الوحداوي حسم صفقة اللاعب المغربي بعد تألقه الكبير في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، حيث ظهر بشكل متميز جدا مع المنتخب المغربي.

ويلعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط حاليا لصالح نادي واتفورد الإنجليزي، ولكنه لعب معاراً في الموسم الماضي إلى نادي ليغانيس الإسباني.

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1 - Siham الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 08:58
بلدان الخليج ليست سوى منفى للاعبي كرة القدم، إلا مشى للوحدة أو العين ولا أي فريق خليجي ستطوى صفحة أمرابط و ما غاديش تبقى تقبلو حتى فرق 2eme dévision الأوروبية
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