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الرئيسية | رياضة | صرامة لاعبي السويد تعطل ساعات المنتخب السويسري في المونديال

صرامة لاعبي السويد تعطل ساعات المنتخب السويسري في المونديال

صرامة لاعبي السويد تعطل ساعات المنتخب السويسري في المونديال
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:51

حجز المنتخب السويدي مقعده في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة بروسيا بفوزه بهدف نظيف على نظيره السويسري في المباراة التي أقيمت بمدينة سانت بطرسبرج.

ويدين المنتخب السويدي بهذا الفوز للاعبه إيميل فورسبيرج في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

تقاسم المنتخبان السيطرة على اللعب في الشوط الأول ولكنهما افتقدا للفاعلية في الأمتار الأخيرة.

وسنحت أخطر الفرص للمنتخب السويسري في الشوط الاول في الدقيقة 38 حين أطلق بلريم دزيمايلي بعد تبادل للكرة تسديدة قوية من داخل المنطقة علت العارضة بقليل.

وأهدر منتخب السويد فرصة سهلة التسجيل في الدقيقة 40 حينما قابل ألبين إكدال كرة عرضية وهو خال من الرقابة داخل المنطقة وسددها بغرابة فوق المرمى.

وبعد سيطرة متبادلة على مجريات اللعب في بداية الشوط الثاني تقدم المنتخب السويدي في الدقيقة 66 من قذيفة أطلقها فورسبيرج من أمام المنطقة وخدعت الحارس يان سومر بعد ارتطامها بالدفاع لتدخل شباكه.

ضغط المنتخب السويسري بعدها بغية تعديل النتيجة ولكن الدفاع السويدي المنظم قلل من خطورة عناصره.

وأنقذ حارس سويسرا في الثواني الاخيرة قذيفة من كرة ثابتة من أمام المنطقة ليمنع تقدم المنتخب السويدي بهدف ثاني، ولتنتهي المباراة بفوز السويد بهدف نظيف وتنتظر في ربع النهائي الفائز من مواجهة كولومبيا وانجلترا التي تقام في وقت لاحق اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - قطر الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:40
يمكن اعتبار هذه المباراة الأضعف في اقصاءيات الدور التاني
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13
2 - احمد القسطلاني الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:44
دول المؤسسات التي تكرم وتحترم مواطنيها ولا تسيء اليهم، المداويخ، مثلا. تحصل على نتائج إيجابية في هذا الملتقى الرياضي العالمي، اما الدول الاستبدادية والفاشلة في جميع الميادين فيصعب عليها ان تعترف بفشلها وتلقي بالأئمة على الآخرين. اخي تجاوز الظالمون المدى....
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13
3 - Allal الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:45
كل الفرق تقريبا متساوية
والسر في الفوز هو بناء هجمات مع سرعة التنفيذ لكي تثمر هاده الهجمات بإعطاء أهداف
سرعة التنفيذ التي افتقدها منتخبنا وذهب ليمثل أنه منتخب قوي
وقهرنا بتمريرات ليست لها اي فائدة
اين هي فرق مجموعة الموت
رونارمدرب فاشل واناني اراد بيع نفسه في المونديال
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8
4 - شوف تشوف الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:54
بالمقارنة مع الفريق الوطني المغربي لا يموتون لواقكع الكرة العالمية بصلة وبالخصوص مونديال روسيا فالإثنين لا يستحقون التأهل وليست لهم الكفائة اللازمة لمقارعة باقي الفرق مستواهم ضعيف جدا إن لم نقل منعدم وكأننا نتابع مبارة للهوات فقط ولو كان المغرب في أحد مجموعة الفريقين السويد أو لسويس لتأهلنا للدور الثاني بالفور يا الشيفور أوهههه سمحولي نسيت الفار ديال الفيفا
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0
5 - أدربال الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:25
Nu Tar Vi Dom
أغنية سويدية رائعة لتشجيع فريق الهوكي السويدي في مباريات كأس العالم في الهوكي سنة 1989 .
طبقها الفريد الوطني السويدي في كرة القدم اليوم .
فوز السويد فعلا حدث رائع . روعة روعة روعة ....
عاش الشعب السويدي .
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3
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