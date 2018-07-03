صرامة لاعبي السويد تعطل ساعات المنتخب السويسري في المونديال

هسبريس من الرباط

حجز المنتخب السويدي مقعده في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة بروسيا بفوزه بهدف نظيف على نظيره السويسري في المباراة التي أقيمت بمدينة سانت بطرسبرج.

ويدين المنتخب السويدي بهذا الفوز للاعبه إيميل فورسبيرج في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

تقاسم المنتخبان السيطرة على اللعب في الشوط الأول ولكنهما افتقدا للفاعلية في الأمتار الأخيرة.

وسنحت أخطر الفرص للمنتخب السويسري في الشوط الاول في الدقيقة 38 حين أطلق بلريم دزيمايلي بعد تبادل للكرة تسديدة قوية من داخل المنطقة علت العارضة بقليل.

وأهدر منتخب السويد فرصة سهلة التسجيل في الدقيقة 40 حينما قابل ألبين إكدال كرة عرضية وهو خال من الرقابة داخل المنطقة وسددها بغرابة فوق المرمى.

وبعد سيطرة متبادلة على مجريات اللعب في بداية الشوط الثاني تقدم المنتخب السويدي في الدقيقة 66 من قذيفة أطلقها فورسبيرج من أمام المنطقة وخدعت الحارس يان سومر بعد ارتطامها بالدفاع لتدخل شباكه.

ضغط المنتخب السويسري بعدها بغية تعديل النتيجة ولكن الدفاع السويدي المنظم قلل من خطورة عناصره.

وأنقذ حارس سويسرا في الثواني الاخيرة قذيفة من كرة ثابتة من أمام المنطقة ليمنع تقدم المنتخب السويدي بهدف ثاني، ولتنتهي المباراة بفوز السويد بهدف نظيف وتنتظر في ربع النهائي الفائز من مواجهة كولومبيا وانجلترا التي تقام في وقت لاحق اليوم.