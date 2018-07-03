حملة مقاطعة جامعة الدراجات تتحوّل إلى حوادث "تشرميل" واعتداءات

هسبورت - عمر الشرايبي*

فُوجئ عدّة أبطال وبطلات مغاربة مشاركين في بطولة المغرب لسباق الدراجات على الطريق، التي احتضنتها مدينتا بنسليمان والمحمدية، نهاية الأسبوع المنصرم، ببعض الممارسات اللارياضية التي رافقت التظاهرة من قبل بعض المحسوبين على الجهة التي قرّرت مقاطعة الموعد، احتجاجا على الجامعة الملكية المغربية لرياضة "الأميرة الصغيرة".

وكشف مصدر مطلع لـ"هسبورت" أن بعض الأبطال المغاربة المحسوبين على "تيار المقاطعة" عمدوا إلى التعبير عن احتجاجاتهم ضد جامعة الدراجات بطرق غير مشروعة، متسببين في بعض الحوادث اللارياضية، إذ عانى المشاركون في التظاهرة من مضايقات، كادت تتطوّر إلى ما لا تحمد عقباه، بسبب بعض السلوكات العدوانية.

المصدر ذاته أكّد أن بعض الدراجين المشاركين فوجئوا بوضع غيارات حديدية عبر مسار السباقات، الغرض منها عرقلة دراجاتهم، وهو الأمر الذي بعث على امتعاض فئة عريضة من الممارسين، لاسيما أن هذه الأفعال لا تنم عن سلوك احتجاجي حضاري، بالإضافة إلى أنها تبدر من زملاء يتقاسمون الهواية ذاتها، مضيفا أن الأمر وصل إلى رمي الحجارة، التي تسببت إحداها في إصابة طفلة صغيرة كانت حاضرة في المكان، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.

في سياق مرتبط، وعلى الرغم من دعوات المقاطعة التي أطلقها عدة ممارسين لرياضة الدارجات، إلا أن البطولة الوطنية حققت نجاحا من حيث المشاركة والأرقام المحقّقة، إذ وصل عدد الأندية إلى أربعين، تمثل مختلف الجهات والعصب؛ كما شارك عدة أبطال شباب يحملون مشعل الرياضة مستقبلا، منهم مغاربة قاطنون في الديار السويسرية والإيطالية، حسب ما ذكره بلاغ للجامعة الملكية المغربية لرياضة الدراجات.

جدير بالذكر أن حالة من التوتر تسود داخل أسرة رياضة الدراجات منذ أن قرّر أعضاء المنتخب الوطني الانسحاب من منافسات النسخة الواحدة والثلاثين لطواف المغرب الدولي التي أقيمت من 6 إلى 15 أبريل، إذ امتنعوا عن خوض المرحلة الثامنة ربطت مدينة أكادير بالصويرة، وذلك بالنظر إلى "الإهمال الذي يتعرّضون له قياسا بباقي الفرق المشاركة"، على حد تعبيرهم حينها.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com