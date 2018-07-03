24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2906:1713:3717:1720:4722:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. متاجر تتأقلم مع حظر أكياس البلاستيك في أستراليا (5.00)

  2. بلافريج ومعتقلو الريف (5.00)

  3. واجبات المؤسسة الأسرية والعائلية تقيّد العطلة الزوجية بالمغرب (5.00)

  4. قتيلان في حادث مروري خطير بسيدي العايدي (5.00)

  5. سفينة محملة بشحنات أسمدة فوسفاط مغربية تغادر ميناء بكينيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | حملة مقاطعة جامعة الدراجات تتحوّل إلى حوادث "تشرميل" واعتداءات

حملة مقاطعة جامعة الدراجات تتحوّل إلى حوادث "تشرميل" واعتداءات

حملة مقاطعة جامعة الدراجات تتحوّل إلى حوادث "تشرميل" واعتداءات
هسبورت - عمر الشرايبي*
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:00

فُوجئ عدّة أبطال وبطلات مغاربة مشاركين في بطولة المغرب لسباق الدراجات على الطريق، التي احتضنتها مدينتا بنسليمان والمحمدية، نهاية الأسبوع المنصرم، ببعض الممارسات اللارياضية التي رافقت التظاهرة من قبل بعض المحسوبين على الجهة التي قرّرت مقاطعة الموعد، احتجاجا على الجامعة الملكية المغربية لرياضة "الأميرة الصغيرة".

وكشف مصدر مطلع لـ"هسبورت" أن بعض الأبطال المغاربة المحسوبين على "تيار المقاطعة" عمدوا إلى التعبير عن احتجاجاتهم ضد جامعة الدراجات بطرق غير مشروعة، متسببين في بعض الحوادث اللارياضية، إذ عانى المشاركون في التظاهرة من مضايقات، كادت تتطوّر إلى ما لا تحمد عقباه، بسبب بعض السلوكات العدوانية.

المصدر ذاته أكّد أن بعض الدراجين المشاركين فوجئوا بوضع غيارات حديدية عبر مسار السباقات، الغرض منها عرقلة دراجاتهم، وهو الأمر الذي بعث على امتعاض فئة عريضة من الممارسين، لاسيما أن هذه الأفعال لا تنم عن سلوك احتجاجي حضاري، بالإضافة إلى أنها تبدر من زملاء يتقاسمون الهواية ذاتها، مضيفا أن الأمر وصل إلى رمي الحجارة، التي تسببت إحداها في إصابة طفلة صغيرة كانت حاضرة في المكان، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.

في سياق مرتبط، وعلى الرغم من دعوات المقاطعة التي أطلقها عدة ممارسين لرياضة الدارجات، إلا أن البطولة الوطنية حققت نجاحا من حيث المشاركة والأرقام المحقّقة، إذ وصل عدد الأندية إلى أربعين، تمثل مختلف الجهات والعصب؛ كما شارك عدة أبطال شباب يحملون مشعل الرياضة مستقبلا، منهم مغاربة قاطنون في الديار السويسرية والإيطالية، حسب ما ذكره بلاغ للجامعة الملكية المغربية لرياضة الدراجات.

جدير بالذكر أن حالة من التوتر تسود داخل أسرة رياضة الدراجات منذ أن قرّر أعضاء المنتخب الوطني الانسحاب من منافسات النسخة الواحدة والثلاثين لطواف المغرب الدولي التي أقيمت من 6 إلى 15 أبريل، إذ امتنعوا عن خوض المرحلة الثامنة ربطت مدينة أكادير بالصويرة، وذلك بالنظر إلى "الإهمال الذي يتعرّضون له قياسا بباقي الفرق المشاركة"، على حد تعبيرهم حينها.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - بلالي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:15
هذه هي الدموقراطية عند شعب لقن في المدارس والجمعات والاسرة العنف والغاء الاخر كمثل لباجدة ومقاطعت موازين السب والشتم هذه هي ديمقراطة السوق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - العياشي غادي يبقى مذلول الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:16
فعلا كلنا نرفظ الفوظى ولكن الجامعة ظلمت الدراجين وكلات ليهوم حقهم وهادشي شفناه في اليوتوب قبل شهرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - NeoSimo الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:16
اذا كانت المقاطعة بأسلوب حضاري فهذا حق لا يمكن لأحد أن يسلبه من الشخص المقاطع

أما إستخدام العنف والهمجية ضد من لم يقاطع فهذه تعتبر جريمة يجب أن يتم وقف من قاموا بها ومحاكمتهم على جرائمهم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - أمير الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:18
الجهل والغباء والتخلف في أبهى صورة، حملات المقاطعة زاغت عن الطريق السليم!
اووووفففف على شعب، الوعي معدوم الا من رحم ربي. بغيتوا تقاطعوا كلشي؟ الموسيقى الرياضة، عافكم الى ما قاطعوا الشرب والاكل والتنفس، باش نتهناو منكم وينقص شوية تالبشر. كلشي ولا داير فها فاهم، الفهايمية والأذكياء في كل مكان ومع ذلك الدولة في ذيل الأمم مع اخواتها العربيات.
الحمد لله اللي هاجرت واعيش بين ناس واعية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.