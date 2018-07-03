انطلاق ماراثون "أدنوك" في أبوظبي دجنبر المقبل

هسبريس من الرباط

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تنظيم "ماراثون أدنوك أبوظبي" لمسافة 42 كلم في العاصمة أبوظبي يوم 7 دجنبر 2018؛ وذلك بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعام زايد واليوم الوطني السابع والأربعين.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر "أدنوك" الرئيسي اليوم، وقع الجانبان اتفاقية شراكة إستراتيجية مهمة بحضور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، واللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وبموجب الاتفاقية، ينضم ماراثون أدنوك أبوظبي إلى قائمة الفعاليات الرياضية العالمية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي على مدار العام، "لترسيخ رؤية أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة ورفد مسيرة القطاع الرياضي والمجتمعي بمزيد من النجاحات والتجارب المميزة التي تثري الثقافة الرياضية وتعزز أنماط الحياة المجتمعية والممارسات الإيجابية...".

وأكد اللواء محمد خلفان الرميثي، في كلمة له بالمناسبة، أهمية الشراكة بين مجلس أبوظبي الرياضي و"أدنوك" وانعكاسها الكبير على دعم قطاع الرياضة، "وإثرائه ببرامج ومبادرات جديدة وفعاليات رياضية عالمية بأعلى مستوى، بما يعزز مسار خطط التنمية المتواصلة للحركة الرياضية ويدعم مكانة الإمارات وشراكاتها مع مختلف الجهات والاتحادات الرياضية الدولية".

من جانبه، أكد عارف حمد العواني أن توجيهات الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، "تقود لتحقيق المبادرات المهمة وتعزيز الشراكات مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والدولية من أجل تقديم برامج رياضية متقدمة وفعاليات عالمية متميزة تخدم القطاع الرياضي والمجتمعي".

وأضاف المتحدث أن الشراكة مع "أدنوك" "تمثل مبادرة استثنائية جديدة ذات فرص كبيرة لدعم المسيرة الرياضية بفعاليات متنوعة وبرامج هادفة يقف في مقدمتها تنظيم ماراثون أدنوك أبوظبي الذي سيقام بمشاركة نخبة عدائي وعداءات العالم؛ ما يمثل حدثا عالميا جديدا ستحتضنه أبوظبي لتؤكد ريادتها العالمية في تنظيم واستضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية".

كما أكد العواني أن "الفترة المقبلة ستشهد تقديم تفاصيل موسعة عن كافة الجوانب التنظيمية لماراثون أدنوك أبوظبي الذي يمثل إضافة ودعوة حقيقية لفئات المجتمع للمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية العالمية الكبيرة، والتي ستسهم بتحقيق التفاعل المجتمعي الرياضي وإدراك أهمية اتباع نمط حياة صحي متكامل للوقاية من الأمراض والمعوقات الصحية".

عمر صوينع السويدي، مدير المكتب التنفيذي لـ"أدنوك"، من جانبه، أعرب عن الفخر بالشراكة الرياضية ودعم تطلعات الرياضيين وعموم فئات المجتمع الإماراتي عبر "توفير فعاليات مهمة تخدم طموحاتهم وآمالهم العريضة بما ينسجم مع مسوؤلياتهم المجتمعية وحرصهم على مشاركة الجميع أهدافهم، بما يدعم المصلحة العامة ويعزز مكانة الدولة عالميا".

وأكد السويدي أهمية ودور الشراكة في تقديم برامج رياضية متكاملة ترعى طموحات فئات المجتمع وتعزز مستوى تفاعلها وترفع مستوى الوعي بأهمية ودور الرياضة من أجل مجتمع نشط ينعم بالصحة والحيوية بما يدعم إنتاجيته المجتمعية.

يشار إلى أن مسار ماراثون أدنوك أبوظبي سيعكس أبرز معالم أبوظبي، وسيقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى؛ فيما بلغت القيمة المالية للمشاركة فيه 350 درهما إماراتيا.

وستقام إلى جانب الماراثون سباقات مجتمعية لمسافات 10 و5 و2.5 كلم، وتتراوح قيمة المشاركة فيها بين 50 و75 درهما لمساري 2.5 و5 كلم، و150 درهما إماراتيا لمسار 10 كلم.