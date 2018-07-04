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الرئيسية | رياضة | ركلات الترجيح تحجز بطاقة التأهل للإنجليز أمام الكولومبيين بالمونديال

ركلات الترجيح تحجز بطاقة التأهل للإنجليز أمام الكولومبيين بالمونديال

ركلات الترجيح تحجز بطاقة التأهل للإنجليز أمام الكولومبيين بالمونديال
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:52

أهلت ركلات ترجيح مشوقة ومثيرة منتخب إنجلترا على حساب نظيره الكولومبي في المقابلة التي جمعتهما برسم كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.

وحجز منتخب إنجلترا مقعده في دور الثمانية لمونديال روسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الكولومبي 4 /3 بضربات الجزاء الترجيحية اليوم الثلاثاء على ملعب أتكريت أرينا في موسكو في أخر مباريات دور الستة عشر.

وتقدم منتخب إنجلترا بهدف حمل توقيع نجم توتنهام هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 57 ليعزز موقعه في صدارة قائمة هدافي المونديال برصيد ستة أهداف.

ولكن ياري مينا مدافع برشلونة خطف هدف التعادل القاتل لكولومبيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين لكنه لم يشهد أي جديد ليتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها المنتخب الإنجليزي لصالحه بنتيجة 4 /3.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - hicham الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:05
و يعود الحكم الأمريكي بطيشه المنقطع النظير. إلى متى ستستمر هاته المهازل
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32
2 - السكتاني الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:07
كولومبيا أضاعت فرصة التأهل، المشكل يكمن في الأنانية المفرطة، كرة القدم لعبة جماعية وليست فردية.
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10
3 - ولد حميدو الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:07
دهبت ميركل و تبعها فليب الثاني و كادت إليزابيث أن تسقط عندها الزهر
و الملاحظ حكم المقابلة لا يصفر للأخطاء حتى يسيل الدم
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24
4 - marocki الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:09
مباراة لا علاقة مستوى ضعيف جدا . منتخبين ضعيفين جدا. عذرا و لكن لم يكن لا إثارة لا تشويق.
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18
5 - سعيد الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:13
الدي اتار انتباهي هو انه بعد تسجيل هدف كلومبيا قام المدرب بطلب اللاعبين ان يسدوا افواههم ...يعني اديوها فالكرة وسدو فمكم. وسمعوا له ... عجيب ...و هكدا استطاعو انهاء المقابلة. اما نحن فالكل بداء يتناقش و يرد على الخكام مما دفع بالفريق الخصم الى التسجيل. وهدع ليست اول مرة يقع هدا السيناريو للفريق الوطني. اخطاء تافهة عصفت بنا...
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9
6 - Amine الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:14
الفيفا بتحكيمها الأبله و المنحاز أفقدتنا حلاوة الاستمتاع بمباريات المونديال، فصرنا نشاهد فرقا طموحة تكالبت عليها النوائب تلعب ضد الفريق الآخر و ضد الڤار و ضد التحكيم فيما الفرق المعتادة كأني بالفيفا كترغبها ها العار لما تأهلي.
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23
7 - علي nancy برشيد الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:39
الحكم دون المستوى بدون تعليق الدول العظمى تستعمل حق الفيتوا والآن يستعملو حق الفار بعد ما كانت كرة القدم للفقراء اصبحت الآن مع الفيفا الأغنياء ديما أسود
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5
8 - Ousmane الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:42
مباراة بتحكيم من غير كوكب الكرة ومباراة متوسطة التشويق سوى في هدف التعادل في الوقت القاتل ثم ضربات الترجيح،لكن الإنجليز لعبهم نظيف واعصابهم ودماؤهم باردة,الكولومبيين أكثر قتالية ففريقهم يشبه لعبه وحظه لعب وحظ الأسود.
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8
9 - معلق الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:00
اسوء مقابلة في هذا المونديال...كأننا نشاهد مقابلة في الريگبي ..الأعنف والاندفاع البدني والحكم الامريكي كان تائها و مرتبكا ولعل السبب واضح هو : الخوف من المافيا الكولمبية التي سبق لها ان اغتالت احد لا عبيها عندما سجل ضد مرماه في مونديال 1994...
أتمنى ن تكون هذه الكأس من نصيب المنتخب الفرنسي الذي يمتلك فريقا منظما و منسجما...
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