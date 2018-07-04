ركلات الترجيح تحجز بطاقة التأهل للإنجليز أمام الكولومبيين بالمونديال

هسبريس من الرباط

أهلت ركلات ترجيح مشوقة ومثيرة منتخب إنجلترا على حساب نظيره الكولومبي في المقابلة التي جمعتهما برسم كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.

وحجز منتخب إنجلترا مقعده في دور الثمانية لمونديال روسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الكولومبي 4 /3 بضربات الجزاء الترجيحية اليوم الثلاثاء على ملعب أتكريت أرينا في موسكو في أخر مباريات دور الستة عشر.

وتقدم منتخب إنجلترا بهدف حمل توقيع نجم توتنهام هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 57 ليعزز موقعه في صدارة قائمة هدافي المونديال برصيد ستة أهداف.

ولكن ياري مينا مدافع برشلونة خطف هدف التعادل القاتل لكولومبيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين لكنه لم يشهد أي جديد ليتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها المنتخب الإنجليزي لصالحه بنتيجة 4 /3.