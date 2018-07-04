24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:30
|06:18
|13:37
|17:17
|20:47
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كوميديون مغاربة بمونتريال
- ليتوانية في شوارع الصويرة
- بلافريج ومعتقلو الريف
- تجار مغاربة: عاشت الميكا
- العلوي: الريف وعفو الملك
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فتحي جمال: مروان فلايني رفض اللعب مع المنتخب الوطني المغربي
علّق الإطار الوطني فتحي جمال على الاتّهامات الموجّهة إليه، بخصوص "طرد اللاعب المغربي الجنسية مروان فلايني من صفوف المنتخب الوطني المغربي"، بدعوى أنه لا يتوفّر على "البروفايل" المناسب لحمل قميص "أسود الأطلس".
وقرر المدرب المغربي الإقبال على التعامل مع الجدل الذي أثاره المغاربة المرتادون موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بعد تسجيل فلايني هدفا في مباراة بلجيكا واليابان، ومساهمته في تأهل "الشياطين الحمر" إلى ربع نهائي كأس العالم 2018.
وأكّد فتحي جمال، في تصريح لـ"هسبورت"، أن ما جرى الترويج له مجرّد "تخربيق" لا أساس له من الصحة؛ فلا يمكن لإطار مثله أن يطرد لاعبا، وفق تعبيره.
وواصل الإطار نفسه: "مروان لم يكن جاهزا ولا في المستوى المطلوب حينها، وكان هناك لاعبون أفضل منه، مثل كريم الأحمدي الذي كان آنذاك يشغل المركز نفسه، لذلك طلبنا منه الانتظار بينما فلايني كان لديه رأي آخر".
وأضاف المدير الرياضي لنادي الرجاء البيضاوي حاليا أنه جرى استدعاء اللاعب مروان فلايني لحمل قميص المنتخب الأولمبي، بعدها، إلا أنه رفض تمثيله واختار الالتحاق بالمنتخب البلجيكي.
"ليست لدي أي مشكل مع اللاعب، فهو لم يكن جاهزا ولا بالمستوى المطلوب وقتها في فترة التنقيب، ومن يعرف فتحي جمال يعرف جيّدا ما قدّمه هذا الإطار .. ولا يمكنني التلفظ بعبارات مثل: عْنْدْك فُورْمَا دْيَالْ كرة السلة!"، يزيد المتحدث نفسه.
وشدّد فتحي جمال، في تصريحه لـ"هسبورت"، على وقوفه وراء اكتشاف مجموعة من المواهب الكروية المغربية التي باتت تعتبر من ركائز "أسود الأطلس" حاليا.
"لماذا لا يقولون إنني من اكتشفت العميد الحالي المهدي بنعطية، ونبيل درار وكريم الأحمدي الذين باتا نجمين حاليا؟"، يورد الإطار، ثم يزيد: "لماذا يعود الجميع إلى ما قبل 13 سنة من أجل إثارة الجدل بموضوع فلايني الذي لم يكن جاهزا في الوهلة الأولى، ثم رفض المنتخب في المرة الثانية؟".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
Ahmadi= 0
Fellaini=1
Fathi jamal=00000
bravo monsieur le nul
انا فمكانه اختار اللعب لغير المنتخب الوطني . حيت حتا تكون عندنا شي رياضة بصاح ويبعدو الزبانية وديالهم منها عاد نتكلموا واش تلعب ولا ماتلعبش للمنتخب
لك الله يا وطني
المنتخب المغربي لقد رفاته وبذلك يجب عليه أن يبحث في مكان آخر
اعترف وكفى المؤمنين شر القتال
ولاداعي للفنطزية ..والنفخ في الانا ديالك...
ماذا أنتجت أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ؟
مديرها منذ بدايته وهو يتخبع، و لا نتيجة تذكر !
Je parle de Monsieur PowerPoint
ا
فلايني محط اعجاب كبير عند مورينيو في المان يونايتد
لانه بالطول وبراسياته داءما ما يخلق الفارق وينقذ الشياطين الحمر...!!!!!!
صاحبنا في الرجاء الان انكر كل شيء(ولو طارت معزة)....!!!!!
وكان حريا به ان يقول بانه كان انذاك فقط يتعلم خزعبلات التدريب وانه يتحسر على تضييع هذا اللاعب
نراه ياتي ببراهين لا يعلمها الا هو فيهاجم الجميع ويتبجح بانه اكتشف فلان وفرتلان......تلك لغة الفاشلين.....!!!!
Vous être fait pour
jouer au basket
س جمال استدعاهم ماشي كتشفهم.
ألم ياتي من بلجيكا وقلتم انه ليس في المستوى وليس جاهز للعب مع المتخب؟
انت لم تكتشف احدا لأننا لسنا في غابة، اصبح الكل معروف في وسائل التواصل الاجتماعي والدوريات في محطات التلفزيون.
- إما أن يكون لديك مسير ( ماناجير) يتدخل في كل شيء و وجه قاصح.
- إما أن تنتمي لفرق كروية تنتمي لمحور البيضاء الرباط!!!! و أنتم تعلمون عما أتكلم وهي ثلاث فرق.
- إما أن تكون لديك ركيزة صحيحة في الوزارة أو الجامعة.
من غير هاد الثلاث الحوايج لي دكرنا ما كاين والو، و إذا كلتي لا فكيف تفسر عدم المناداة على أزارو العربي..... وغيىهم كثير!!!!