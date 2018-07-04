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الرئيسية | رياضة | فتحي جمال: مروان فلايني رفض اللعب مع المنتخب الوطني المغربي

فتحي جمال: مروان فلايني رفض اللعب مع المنتخب الوطني المغربي

فتحي جمال: مروان فلايني رفض اللعب مع المنتخب الوطني المغربي
هسبورت - أمال بلحاج*
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:00

علّق الإطار الوطني فتحي جمال على الاتّهامات الموجّهة إليه، بخصوص "طرد اللاعب المغربي الجنسية مروان فلايني من صفوف المنتخب الوطني المغربي"، بدعوى أنه لا يتوفّر على "البروفايل" المناسب لحمل قميص "أسود الأطلس".

وقرر المدرب المغربي الإقبال على التعامل مع الجدل الذي أثاره المغاربة المرتادون موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بعد تسجيل فلايني هدفا في مباراة بلجيكا واليابان، ومساهمته في تأهل "الشياطين الحمر" إلى ربع نهائي كأس العالم 2018.

وأكّد فتحي جمال، في تصريح لـ"هسبورت"، أن ما جرى الترويج له مجرّد "تخربيق" لا أساس له من الصحة؛ فلا يمكن لإطار مثله أن يطرد لاعبا، وفق تعبيره.

وواصل الإطار نفسه: "مروان لم يكن جاهزا ولا في المستوى المطلوب حينها، وكان هناك لاعبون أفضل منه، مثل كريم الأحمدي الذي كان آنذاك يشغل المركز نفسه، لذلك طلبنا منه الانتظار بينما فلايني كان لديه رأي آخر".

وأضاف المدير الرياضي لنادي الرجاء البيضاوي حاليا أنه جرى استدعاء اللاعب مروان فلايني لحمل قميص المنتخب الأولمبي، بعدها، إلا أنه رفض تمثيله واختار الالتحاق بالمنتخب البلجيكي.

"ليست لدي أي مشكل مع اللاعب، فهو لم يكن جاهزا ولا بالمستوى المطلوب وقتها في فترة التنقيب، ومن يعرف فتحي جمال يعرف جيّدا ما قدّمه هذا الإطار .. ولا يمكنني التلفظ بعبارات مثل: عْنْدْك فُورْمَا دْيَالْ كرة السلة!"، يزيد المتحدث نفسه.

وشدّد فتحي جمال، في تصريحه لـ"هسبورت"، على وقوفه وراء اكتشاف مجموعة من المواهب الكروية المغربية التي باتت تعتبر من ركائز "أسود الأطلس" حاليا.

"لماذا لا يقولون إنني من اكتشفت العميد الحالي المهدي بنعطية، ونبيل درار وكريم الأحمدي الذين باتا نجمين حاليا؟"، يورد الإطار، ثم يزيد: "لماذا يعود الجميع إلى ما قبل 13 سنة من أجل إثارة الجدل بموضوع فلايني الذي لم يكن جاهزا في الوهلة الأولى، ثم رفض المنتخب في المرة الثانية؟".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - faroun الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:14
Salam

si c'était moi je fais pareil
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9
2 - almaystro الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:15
جمال اطار كفؤ و المغاربة بشكل عام لا يعجبهم العجب و سيحاربونك الى أن تسقط
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-52
3 - halazoun الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:15
وواصل الإطار نفسه: "مروان لم يكن جاهزا ولا في المستوى المطلوب حينها، وكان هناك لاعبون أفضل منه، مثل كريم الأحمدي الذي كان آنذاك يشغل المركز نفسه، لذلك طلبنا منه الانتظار بينما فلايني كان لديه رأي آخر".

Ahmadi= 0
Fellaini=1
Fathi jamal=00000
bravo monsieur le nul
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-11
4 - باحث عن الحقيقة الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:16
هاداك اللاعب مرضي والديه داك الشي علاش ما طاحش فشباك القميص الوطني
انا فمكانه اختار اللعب لغير المنتخب الوطني . حيت حتا تكون عندنا شي رياضة بصاح ويبعدو الزبانية وديالهم منها عاد نتكلموا واش تلعب ولا ماتلعبش للمنتخب
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99
5 - hamid الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:18
عن أي إطار تتحدث. خير دليل على مستوى الأطر بالبلاد هو مستوى الرياضة. الأمر لا يعدو أن الإننقاء في باك صاحبي والمحسوبية والزبونية. أما الإطار فلا يتحرك إلا بأوامر من الأعلى. أما أسي فتحي أنك تقول هداك مكانش فالمستوى ماهو مستواك أنت أولا هل أنت مؤهل لتقييم هذا الاعب. وخير دليل هو أنه عندما عرض على الأطر بمعنى الكلمة فقد فتحوا له الباب ومستواه حاليا خير دليل.
لك الله يا وطني
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93
6 - adnane الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:18
لم يطرده بل فقط طلب من الانتظار...ماماتش غا خرجو عينيه .
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82
7 - مراكش الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:20
وعلاش جابو باه وفاخر قدامك؟ نفس الشيء وقع لزيدان مع مدرب جزايري . الله يعفو عليكم
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74
8 - abdel الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:20
‏وهل سأ انتظرك طوال السنين لكي يلعب في
‏المنتخب المغربي ‏لقد رفاته ‏وبذلك يجب عليه أن يبحث في مكان آخر
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10
9 - abd الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:21
رآه غي حشم اقول بلي درت فيه خير ماوكان بقا فمعمرو احلم ادوز حتا الدور الأول
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10
10 - عبدو الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:21
فلاينياااات هما كيلعبو في الشوارع لي عندة الفلوس هو لي كيوصل أصلا فلايني كابر في بلجيكا وتكون في بلجيكا ولو يلعب للمغرب احنا بغينا ولاد البلاد حتى هما يقراو ويتكونو وديك الساعة نفرحو ربحو أو خسرو... هذاك المنتخب الوطني أصلا راه بالسمية فقط.
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9
11 - Younes-Painter الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:22
قبل ان نبرءك ا سي جمال يلزمنا ان نسمع رواية اللاعب فلايني باش نعرفو لي عندو الحق. تايقول المثل ماكاينش دخان بلا نار و نحن كلنا نعرف ان المدربين المحليين مرايقية و مزاجيين و يغيب عنهم حس الاحتراف.
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8
12 - Zorif الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:26
السيد اكتشف بنعطية و الاحمدي و درار ... زد عليهم رونالدو و مارادونا كذلك هل يعرف السيد ما يقول؟ هوءلاء لاعبين تكونوا في اندية احترافية بمعنى الكلمة و ليس اشياء اخرى . اطر فاشلة تفشل اللاعبين الجيدين. بينما الغرب يصنع من الفاشل بطلا هذا هو الفرق.
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13
13 - Nul الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:28
Fathi Jamal est nul
Bravo Flaini
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13
14 - momo الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:29
غلطي اسي جمال....في دلك الوقت ...في اختياراتك ...والبشر يخطأ
اعترف وكفى المؤمنين شر القتال
ولاداعي للفنطزية ..والنفخ في الانا ديالك...
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9
15 - OUJDI الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:29
أنا عندي فقط سؤال لرواد الموقع المحترم هيسبريس .
ماذا أنتجت أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ؟
مديرها منذ بدايته وهو يتخبع، و لا نتيجة تذكر !
Je parle de Monsieur PowerPoint
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9
16 - الحمدلوي الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:30
والله ايلا انت اكبر مخربق اسي جمال واش ما عجباتكش الفورما ديال قيلاني راه الفورما وبناء وتقوية العضلات والعظام والمفاصل كتبنى لتفادي الاصابات.واش شتي الاطفال والفرق الاوروبية كيف تعمل بتواجد ملاعب ذو عشب طبيعي ومدربين اكفاء وعاىلات تسهر على اطفالها احنا غير الوداد والرجاء والجيش والفتح وشرط انخراط الاطفال زبالة دلفلوس خرجتي علينا انت والطاوسي
ا
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10
17 - Marocain_triste الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:30
Awdi, Il n'y a pas que pour le sport qu'on ne voudrait pas jouer pour le Maroc. Des millions de marocains ont choisi de jouer pour le "maillot d'une autre nation" car au moins ils sont respectés dans leurs "nouvelles équipes"
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4
18 - [email protected] الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:33
اللاعب مروان فلايني بنفسه قال انه تم اخباره بانه ماعندوش فورما ديال المنتخب الوطني عبر برنامج رياضي في بلجيكا حيت ساله المقدم كيف انه لا تتوفر على فورما المنتخب المغربي و اجابه مروان ضاحكا بانه يتور على فورما المنتخب البلجيكي. هههه
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7
19 - moh الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:36
اننا في مكوناتنا الثقنية وثقافتنا الكروية لا نخلق لاعبين مثل قلب هجوم المانيا السابق روباش الدي لم يكن من قبل يحمل صفة لاعب ببروفايل على مقاس لتبارسكي او بول برايطنير ومع دلك اصبح من هدافي المانيا الممتازين وهو الذي لم يدمج في التدريب الاحترافي الا بعد ان وصل سنه تسعة عشر سنة بينما ابن لاعب الرجاء (فلاي) فقد راى فيه فتحي جمال شيئا اخر لان هذا الاخير يعرف اننا لسنا المانيا او بلجيكا او دولة اخرى صناعية يمكن ان تصنع لاعبين من لاشيء
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3
20 - وجهنا قاصح....!!!! الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:38
اتعجب لبعض الناس ولا اقول الاطر...لان كلمة اطار لها شروطها....انهم متعنتون ولا يرضون بالفضيحة وفوق ذلك لا زالوا يتلفظون بكلمات بعيدة جدا عن الاحتراف....
فلايني محط اعجاب كبير عند مورينيو في المان يونايتد
لانه بالطول وبراسياته داءما ما يخلق الفارق وينقذ الشياطين الحمر...!!!!!!
صاحبنا في الرجاء الان انكر كل شيء(ولو طارت معزة)....!!!!!
وكان حريا به ان يقول بانه كان انذاك فقط يتعلم خزعبلات التدريب وانه يتحسر على تضييع هذا اللاعب
نراه ياتي ببراهين لا يعلمها الا هو فيهاجم الجميع ويتبجح بانه اكتشف فلان وفرتلان......تلك لغة الفاشلين.....!!!!
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6
21 - المغرب قبل كل شيء الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:38
فلاني هو من جاء رفقة والده الى المغرب وعرضه على المدرب فتحي جمال تعامل مع اباه بنوع من التعالي بالمناسبة ابو فلاني رياضي موهوب.اذن لماذا يا فتحي تقول انه رفض حمل القميص الوطني.
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10
22 - واحد. من الناس الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:39
من اهم سبب فشلنا هذه -الصباغة-منتخب انهزم في مبارتين ولا يزال هناك من يتفوه بالحماقات نفسها ,من يزرع الريح يحصد العاصفة ,اسبانيا مثلا اتكب مدربهم خطأ ,إتفق شفهيا على تسيير ريال مدريد فورا اقاله الاتحاد وعين مدربا غيره,لانهم رأوا ان تركيز المدرب كان على مصالحه الشخصية وهذا سيأثر عليه وعلى المجموعة ,وحتى لا يتمادى المدرب في الاخطاء ,وضعوا حدا له ,لو حدث هذا بالمغرب هل كانت الجامعة ستقيل المدرب ؟طبعا مليون لا...هناك يكمن الفرق بين المسيرين هم لا مجال للخطأ ونحن خطأ يتبعه خطأ يتبعه فساد وفساد والتصفيق والتهليل والتطبيل والنتيجة 00000000000لاننا نرضى ونقنع انفسنا بالكذب والنفاق .نفس النتيجة بكأس افريقيا 000000ونفس الاعذار والايام بيننا والزمن فضاح.
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2
23 - Naturaliat الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:39
A mon avais je ne pense pas qu'un entraineur marocain pourait dire à un jouer


Vous être fait pour

jouer au basket
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1
24 - ولد فم زكيد الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:40
ملي طيح البقرة يكثرو جناوا ... وعلاش نهار جابو باه رفضتيه وعاود جا هو راسو وقلتي ليه : سير اولدي شوف شي حاجة اخرى غير الكرة...الله يلعن لي ما يحشم
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9
25 - مصطفى كاراطيكا الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:40
المغاربة ديما تيتبعو الناجح تا يفشلوه هدا مكان حنا يلى جاب الكأس لبلجيكا غادي نفرحو ليه... ولفي تصرح قال انتي اسي فتحي الي مبغيتيه وها هو جا الي يبغيه
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5
26 - yoube الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:43
فيلايني حاليا يمر بأجمل فترات حياته فقد ساهم في تأهل منتخب بلجيكا وقدم أداءا بطوليا بعد أرتياده رقعة الميدان إضافة إلى تحوله الى محط إعجاب عدد من كبار الفرق الأوروبية اتمنى التوفيق لهذا اللاعب المغربي أما بخصوص رفضه من طرف فتحي جمال فأقول له لقد اهدرت لاعبا من صفوة الكبار و هذا هو الفرق بيننا وبين المدربين الأجانب فلو أحضرنا لك نجم برشلونة في بداية مساره و الذي يتربع حاليا على عرش الأرقام القياسية لقلت عن مرضه الذي كان أنداك نقص في هرمونات النمو أنه لا يصلح البتة كلاعب كرة قدم نتمنى ان تتغير العقليات في اختيار المواهب الكروية
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0
27 - نوفل الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:44
جميع لاعبي الفريق الوطني تكونوا واكتشو من طرف مدربين اوربيين ومنهم من لعب لمنتخباتهم شبان متل امربظ وزياش .
س جمال استدعاهم ماشي كتشفهم.
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0
28 - dokalli الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:45
مروان فلايني جا مع باه لمغرب انتا كمعتيه قولتي ليه لاتصلح لكرة القدم من احسن سير تلعب كرة السلة
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0
29 - معلق الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:45
معندو لاش يجي العطاء ديالو ايكون احسن فبلجيكا من المغرب و كذلك التسيير المنحط للجامعة المغربية
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0
30 - لحسن دو نيس الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:48
لا يا سيدي جمال لم تقل له انتضر بل قلت له كرة القدم ليس لك ادهب وابحت عن رياضة اخرى هدا ما صرح به مروان على قناة بين سبورة الفرنسية قلت له ان جسمك وشكلك لا يتناسب مع كورة القدم وتخرج الْيَوْمَ وتقول لنا انا معروف على الصعيد العالمي إطار كفىء وكأنك فزت بكأس العالم مع المغرب وتقول كدالك انت من أتى بعدة لاعبين وكذالك لاعبي الرجاء ك حميد نطير ولعبوبي بل أوسكار فلوني هومن يعد له الفضل في اكتشاف مجموعة من اللاعبين الراجاويين كنت أتمنى ان تعترف وتعتذر بدل من بلابلا
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31 - hicham الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:49
لقد مر على هذه الأمور أكثر من عشر سنوات و ربما لم يكن لفلايني في ذلك الوقت المستوى المطلوب للعب لأي منتخب مع العلم أنه لحد الآن هو لاعب بديل في فريقه و في منتخب بلجيكا كما أنه لاعب جد متوسط و ليس لاعبا كبيرا بالمقارنة مع باقي اللاعبين المغاربة الذين اختاروا منتخبات أوروبية .لهذا يجب إحترام الأطر الوطنية و تشجيعها من أجل التطور و التقدم و ليس التهجم و التهكم عليهم في أي مناسبة
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32 - مغربي محب الخير الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:50
ملاعبوش معا المغرب إذا هما خونا انفصاليون? عاش الحق وزهق الباطل جاهد في نفسك اخي قبل ما تعير ناس الريف لي كي هضرو على الحقيقة
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33 - Zig.italy الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:51
سياسة الكذب والنفاق والغدر بالوطن هو ما يمناز به مسؤولونا ومروان كان محظوضا بالافلات من الانتهازيين واللاوطنيين
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34 - فؤاد الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:51
انتم الذين رفضتموه يا فتحي،
ألم ياتي من بلجيكا وقلتم انه ليس في المستوى وليس جاهز للعب مع المتخب؟
انت لم تكتشف احدا لأننا لسنا في غابة، اصبح الكل معروف في وسائل التواصل الاجتماعي والدوريات في محطات التلفزيون.
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35 - سعودي واقعي الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:52
طلب الانتظار معناه عدم الاقتناع باللاعب .. عموما اللاعب اخذته العزة والكرامة وهذا ما جعله يرفض الأولمبي وهذا قرار لا يلام عليه.
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36 - الديب الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:53
ميمكنش ليكم تصورا التبزنيس اللي داير فالكرة المغربية و خصوصا المؤطرين..التسمسير و الرشوة و اللهطة على الفلوس.و باك صاحبي هاشي اللي كاين إلا من رحم ربي.مرة مرة كيبان ليا واحد السيد فالتلفزة الله يسمح ليه. اللي ما عارفوش يغلط فيه يقول هادا هو المؤطر و الا فلا..كون تعرفو اشكان داير منين كان شاد واحد الفئة مع فريق وطني معروف..؟ ؟ كان بحال المنشار طالع واكل نازل واكل..كان يلا ما عطيتيهش 100 درهم نهار اللاخر فالتدريب قبل من الماتش و الله لا تكونفوكيتي...هاعلاش الكرة المغرية عرفات الانحطاط لمدة ديال 25 عام حيت الكويريا حقدوا و هربو و منهم فلايني..
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37 - abdouy الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:56
مروان فلايني مرضي الوالدين ملي مقبلوش فتحي جمال أما كون قبلو كوراه داير كروسة تيبيع فيا الكرموس
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38 - الن محمد/ مونتريال الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:57
بداية جواب الناخب السابق بكلمة التخربيق تشير الى مستوى ثقافته وإلمامه بخبايا التواصل لا فائدة من كثرة الكلام
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39 - مواطن غيور . المنتخب الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:57
السلام عليكم. الكل يعلم للالتحاق بالمنتخب يجب أن تكون في اللاعب شروط وهي:
- إما أن يكون لديك مسير ( ماناجير) يتدخل في كل شيء و وجه قاصح.
- إما أن تنتمي لفرق كروية تنتمي لمحور البيضاء الرباط!!!! و أنتم تعلمون عما أتكلم وهي ثلاث فرق.
- إما أن تكون لديك ركيزة صحيحة في الوزارة أو الجامعة.
من غير هاد الثلاث الحوايج لي دكرنا ما كاين والو، و إذا كلتي لا فكيف تفسر عدم المناداة على أزارو العربي..... وغيىهم كثير!!!!
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40 - streap tease الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 14:01
لنترك قضية فلايني جانبا ..وانتم مادا تكونون كل اللاعبين في الفريق الوطني من الخارج ..اللاعب المحلي دون المستوى فيزيكم وموطالمون ..الخلل يكمن في تءطيركم ..الاطر المغربية دون المستوى والسلام .
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41 - الحبيب الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 14:01
منين بحال فتحي جمال وراء الكواليس هما لتقروروا في الاعبة و كرة القدم المغربية بصفة عامة لنعلن صلاة الجنازة على الكرة ..تصريح غير مسؤول بدليل لماذا تزامن هذا التصريح مع تالق الاعب مروان مع بلجيكا !!؟ ؟ فتحي جمال يجب طردك من الجامعة بدون لاف و دواخان ..المداويخ فاهمين اكثر مما تتصور تبرءة دمتك بتصريح في هذا الظرف ..يبرهن انك متهم ..
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42 - midou الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 14:02
خاصو الكوميسيون عاد باش نقبلوه العب مع المنتخب الى بغا مبغاش موش موشكيل....كمل من راسك
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