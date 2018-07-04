المغربي أزارو يقترب من الدوري الصيني مقابل 10 ملايين يورو

هسبريس - متابعة

وافق الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب النادي الأهلي المصري، الثلاثاء، على بيع المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق وهداف الدوري المحلي عن الموسم المنقضي، لنادي هيبي فورتشن الصيني.

ووفقًا لموقع النادي الإلكتروني، "وافق كارتيرون وجهازه الفني على رحيل أزارو إلى النادي الصيني؛ وهو ما أبلغ به محمد يوسف، مدرب الفريق والقائم بأعمال مدير الكرة للجنة الكرة".

وأضاف المصدر: "استعرضت اللجنة العرض المالي المقدم من هيبي فورتشن، الذي جاء فيه شراء اللاعب بـ8 ملايين يورو في البداية، ثم قام برفع العرض المالي إلى 9.5 ملايين يورو، وانتهت اللجنة إلى أن بيع اللاعب لن يقل عن 10 ملايين يورو، وأرسلت خطابًا إلى النادي الصيني، تخطره فيه بالمبلغ المطلوب".

وتابع النادي، "تلقي محمد فضل، مدير التعاقدات بالأهلي، اتصالًا هاتفيًا من مسؤلي هيبي فورتشن، جاء فيه رغبتهم في شراء أزارو مقابل 8 ملايين يورو فقط، في الوقت الذي اشترطت فيه إدارة الأهلي في خطابها إلى النادي الصيني الحصول على 10 ملايين يورو".

وشدد النادي على أنه يتمسك بالحصول على مبلغ 10 ملايين يورو، نظير الاستغناء عن اللاعب.

أزارو (23 عامًا)، حصل على لقب هداف الدوري المصري مع الأهلي الموسم المنقضي؛ وهو أول موسم له مع الفريق بإحرازه 18 هدفًا. كما تألق، قبلها، مع الدفاع الحسني الجديد وأحرز معه 30 هدفًا في 66 مباراة، ولعب للمنتخب المغربي 5 مباريات فقط.