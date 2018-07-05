مدرب بلجيكا: اللعب أمام البرازيل حلم بالنسبة لنا

هسبريس ـ مُتابعة

وصف روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا ،مواجهة البرازيل بـ"المباراة الحلم"، لكنه يعتقد أن المنافس سيكون صاحب الفرصة الأكبر للخروج بالانتصار في "دور الثمانية" لمونديال كرة القدم في كازان؛ غدا الجمعة

وقال المدرب الإسباني لوسائل إعلام بلجيكية: "يعمل الفريقان على التسجيل والفوز بالمباريات. أمام البرازيل لن يتعلق الأمر بمحاولة الاستحواذ لكن ماذا ستفعل به. هذا هو المهم في كأس العالم".

وأضاف مارتينيز: "نحن ندرك ما يمكننا فعله لكن البرازيل ستكون المرشحة وستضعنا في موقف مختلف. هذه مباراة مثل الحلم للاعبينا. لقد ولدوا لخوض مثل هذه المباراة. شيء طبيعي أننا نريد الفوز لكن التوقعات ليست كذلك وهذا هو الفارق الأكبر".

وكان مارتينيز شاهدا على انتفاضة بلجيكا ونجاحها في تحويل تأخرها بهدفين إلى فوز مثير بحصة 3-2 على اليابان، في دور الستة عشر بكأس العالم، لتصبح على موعد مع المنتخب الفائز المونديال خمس مرات.

وقال مارتينيز: "أمام فريق مثل البرازيل يجب الهجوم والدفاع بأحد عشر لاعبا. نحن لا نتحدث عن الأسلوب لكن إدراك ما ينبغي أن نفعله عندما نستحوذ على الكرة". وأضاف: "لا أعتقد أن هناك الكثير من الأسرار في هذه المباراة.

"يجب أن ندافع بأقوى شكل ممكن ثم نتسبب في مشكلة للمنافس عندما نملك الكرة. الأمر يمكن أن يكون بهذه البساطة وهذه التشكيلة مستعدة لذلك"، يردف الإطار الإسباني.