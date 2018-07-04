الفتح يستعد لانطلاق البطولة بمراكش وإسطنبول

هسبورت - محمد فنڭار*

بَدأ فريق اتحاد الفتح الرياضي لكرة القدم مرحلة أولى من الاستعداد للبطولة الاحترافية في إحدى المناطق القريبة من مدينة مراكش، بجميع عناصره، قبل السفر إلى إسطنبول التركية في ثاني معسكراته التدريبية.

وأجرى الفريق الرباطي، في ملعبه بمدينة الرباط، أول حصة تدريبية برسم استعداداته للموسم الرياضي المقبل 2018/2019، قبل أن يسافر إلى إحدى المناطق البعيدة عن مدينة مراكش بحوالي 40 كيلومترا، حيث وضع الطاقم التدريبي للفريق برنامجا تدريبيا بدنيا في الحصة الأولى، إضافة إلى تمارين بالكرة.

وبحسب مصدر مطلع فقد قررت إدارة الفتح تنظيم معسكر تدريبي في أحد المنتجعات السياحية في تركيا، ضواحي إسطنبول. وسيسافر الفريق يوم العاشر من الشهر الجاري بكامل عناصره، بمن فيهم الوافدون الجدد، ويستمر الموعد عشرة أيام قبل العودة لوضع آخر اللمسات على التداريب في المملكة.

وكشف المصدر ذاته أنه من المقرّر خوض بعض المباريات الودية في تركيا في حالة موافقة بعض الأندية المحلية، وستكون فرصة للاحتكاك مع مدارس أوروبية، بالإضافة إلى خلق جو من الانسجام بين اللاعبين الجدد والتشكيل الأساسي للفريق بقيادة مدربه وليد الركراكي.

وأبرم الفتح العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وأعلن عن تعاقده مع محمد السعيدي، مدافع شباب الريف الحسيمي سابقا، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، إلى جانب حبيب الله الدحماني من مولودية وجدة للمدة نفسها، والمدافع يوسف الترابي من نهضة بركان، والمهاجم عبد الرحيم مقران.

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