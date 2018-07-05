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الرئيسية | رياضة | بيرغ: المنتخب السويدي تعلم اللعب دون زلاتان

بيرغ: المنتخب السويدي تعلم اللعب دون زلاتان

بيرغ: المنتخب السويدي تعلم اللعب دون زلاتان
هسبريس - إفي
الخميس 05 يوليوز 2018 - 01:00

قال المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، الذي تأهل مع منتخب بلاده لربع نهائي مونديال روسيا 2018 عقب الفوز على سويسرا بهدف نظيف، إن الفريق الاسكندنافي تعلم اللعب بدون المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش، مبرزا أن منتخب "أحفاد الفايكنغ" يقوم بعمل جيد في البطولة.

وفي مقابلة مع "إفي" قال لاعب العين الإماراتي، الذي قاد هجوم بلاده لتسجيل ثمانية أهداف خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، في غياب مهاجم لوس أنجليس غالكسي الأمريكي الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا، عقب كأس أمم أوروبا 2016، "نعتقد أننا لعبنا بشكل جيد جدا خلال هذه السنوات بدونه".

وأضاف اللاعب، البالغ من العمر 31 عاما، أن "إبراهيموفيتش أفضل لاعب أنجبته السويد، لكننا تعلمنا اللعب من غيره وأعتقد أننا قدمنا عملا جيدا، علينا الاستمرار بنفس الطريقة".

وعقب الفوز على سويسرا قال بيرغ، الذي استهل مشواره الكروي مع فريق غوتبرغ المحلي قبل احترافه بصفوف هامبورغ الالماني وايندهوفن الهولندي وباناثينايكوس اليوناني، "أعتقد أننا نستحق ذلك، كانت مباراة صعبة، سويسرا كانت مستحوذة على الكرة، لكن اتيحت لنا عدة فرص وأعتقد أننا فزنا عن جدارة".

وعن توقعاته لمنتخب السويد في روسيا عقب مرور 24 عاما على وصول الفريق الاسكندنافي للمركز الثالث في مونديال الولايات المتحدة، ضمن دورة 1994 بقيادة توماس برولين وهنريك لارسون وتوماس رافيلي، أبرز بيرغ: "نسير في طريق جيد لتحقيق هذا مجددا، لكن هذا إنجاز بعيد المنال. سوف نواجه في ربع النهائي فريقا جيدا"، في إشارة إلى إنجلترا التي أقصت كولومبيا بركلات الترجيح (4-3) عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

وعن هذا اللقاء زاد اللاعب السويدي: "أعتقد أننا سنحاول الوصول لمستوى جديد في ربع النهائي. ستكون مباراة صعبة لكن كلنا أمل ونعتقد أننا نستطيع أن نفعل أي شيء".

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