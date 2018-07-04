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كُتّاب وآراء
رونالدو يتوقع هز نيمار لعرش ميسي وكريستيانو
اعتبر اللاعب البرازيلي السابق، رونالدو نازاريو مواطنه نيمار دا سليفا، المرشح الرئيسي لإنهاء هيمنة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على عرش كرة القدم، إذا قدم مستوى جيدا في مونديال روسيا.
وقال "الظاهرة"، في فعالية لتقديم حفل توزيع جوائز "الأفضل" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب المكسيكي خورخي كاموبس والألماني لوتار ماتيوس والأمريكية ليندزي تاربلي، إنه في العام الذي يشهد إقامة مونديال من الطبيعي أن يفوز بهذه الجائزة لاعب يقدم عملا جيدا في كأس العالم "روسيا 2018".
وأوضح اللاعب البرازيلي السابق أن "كأس العالم يعد عاملا حاسما لتحديد الفائز بالجائزة"، وواصل: "في 2002 لم ألعب كثيرا خلال الموسم، لكنني قدمت مونديالا جيدا وفزت بجائزة أفضل لاعب. إنه عامل حاسم بشكل استثنائي".
وأضاف النجم أن هذا هو الطريق لإنهاء حقبة ميسي وكريستيانو اللذين هيمنا على كل الجوائز خلال السنوات الأخيرة، لذلك اعتبر أن مهاجم باريس سان جيرمان وصاحب الـ26 عاما هو المرشح الرئيسي لذلك.
وأبرز رونالدو البرازيلي أنه "على الرغم من أن هذين اللاعبين قدما موسما مدهشا، فإذا برز لاعب خلال الأدوار النهائية من كأس العالم سيكون لهذا وقع أكبر بكثير".
وتابع: "نيمار أظهر تحسنا كبيرا خلال البطولة، لقد تطور بشكل جيد خلال اللحظات الحاسمة. إذا توجت البرازيل بالمونديال، سيتمكن من إنهاء هيمنة ميسي ورونالدو".