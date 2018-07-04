"فيفا" تمنح ملايين الدولارات للمنتخب المغربي

هسبريس من الرباط

سيمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم لكل الفرق المشاركة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، بينها المنتخب الوطني المغربي، 400 مليون دولار .

وستحصل جميع المنتخبات الـ32 المشاركة في العرس الكروي العالمي على 8 ملايين دولار، ويحصل كل منتخب وصل إلى الدور الثاني على 4 ملايين دولار إضافية.

كما سيستفيد كل منتخب وصل إلى دور ربع النهاية على 4 ملايين أخرى إضافية وصاحب المركز الرابع سيظفر بـ22 مليون دولار.

بطل العالم ينتظر أن يجمع 38 مليون دولار، وصاحب المركز الثاني له 28 مليون دولار، بينما صاحب المركز الثالث يستحق 24 مليون دولار.

وتبلغ مجموع الجوائز التي سيوزعها الاتحاد الدولي لكرة القدم 400 مليون دولار، بزيادة مقدارها 12 بالمائة عن قيمة الجوائز التي شهدها مونديال "البرازيل 2014".