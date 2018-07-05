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الرئيسية | رياضة | سان جيرمان يتعاقد مع مدافع عمره 15 عاما

سان جيرمان يتعاقد مع مدافع عمره 15 عاما

سان جيرمان يتعاقد مع مدافع عمره 15 عاما
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 23:40

أعلن نادي باريس سان جيرمان إبرام أول عقد احترافي للمدافع تيموثي بيمبيلي، البالغ من العمر 15 عاما.

ووقع بيمبيلي، المنحدر من ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، عقدا احترافيا يمتد حتى 30 يونيو 2021.

وانضم المدافع، الذي سيكمل عامه الـ16 في 9 شتنبر المقبل، إلى صفوف الناشئين بنادي سان جيرمان في 2015.

وأعلن النادي أيضا إبرام أول عقد احترافي للمهاجم الفرنسي المالديفي فيرجيليو بوستولاتشي، البالغ من العمر 18 عاما، ليستمر في صفوفه حتى يونيو 2021.

ويعتبر المهاجم الدولي، الذي يلعب في صفوف المنتخب الفرنسي تحت سن 19 عاما، لاعبا في الفريق الرديف لباريس سان جيرمان.

وجدد النادي المتوج ببطولة الدوري الفرنسي، أيضا، عقد كيفين ريماني، البالغ 27 عاما، حتى يونيو 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ليس الامر بالسن الخميس 05 يوليوز 2018 - 00:09
اللاعب هو لاعب بمهارته وموهبته وليس بسنه فاذا رزق اللاعب قدمان ذهبيتان فقد استحق العقد معه ولو كان الامر بالسن لكان المنتخب الروسي هو الذي سيربح كاس العالم لانه يضم بين لاعبيه اكبر لاعب 38 عاما وهو ان سيرجي .
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2 - علال الخميس 05 يوليوز 2018 - 00:49
بيلي الأسطورة نفسه كتب التاريخ وعمره 17 سنة عندما شارك مع منتخب البرازيل في منديال 1958.
ينبغي أيضا تشبيب المنتخب المغربي فيكون كل لاعبيه أقل من 25 سنة. طبعا لاعبين في مستوى المسؤولية والوعي باللعب الجماعي والإنتماء للفريق. وليس مثل الأرعن حاريث الذي كان في مقابلة إيران يراوغ ويحتفظ بالكرة إلى أن يفقدها.
عند مراجعة المباراة نجد أنه لعب دورا محوريا في خسارة المنتخب المغربي بسبب أنانيته وانعدام روح الإنتماء للفريق لديه. مرارا وتكرارا كان الكعبي في مربع العمليات ينتظر الكرة وحاريث الأرعن يلهو ويعبث ويحتفظ بالكرة ويراوغ إلى ما لا نهاية حتى يفقد الكرة هديّة للخصم.
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