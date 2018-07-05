24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:30
|06:18
|13:37
|17:17
|20:46
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بيرغ: المنتخب السويدي تعلم اللعب دون زلاتان
- مصر تعيد النظر في علاقات أبو تريكة بالإرهاب
- ماكرون يختم زيارة عاصمة نيجيريا في ملهى ليلي
- بنشماش: الاستثمار في الأطفال نافع لعالم التنمية
- دكاترة يحتجون في الرباط
مصدر قضائي: الازدواجية تلازم الموقف الرسمي لهولندا إزاء المغرب (5.00)
"بوينغ" تستثمر قريبا بطنجة و"إيرباص" تستعين بلوجيستيك المغرب (5.00)
- بعد تجاوب "دانون" .. حقوقيون يعدون نداء لوقف مقاطعة "سنطرال" - (272)
- فتحي جمال: مروان فلايني رفض اللعب مع المنتخب الوطني المغربي - (87)
- دراسة: "الهولدينغ الملكي" برج مالي متين يراقب الاقتصاد المغربي - (70)
- لقاء حاسم يجمع رونار ولقجع .. استمرار المدرب يتطلب رفع الراتب - (62)
- عالم دين موريتاني يتخلَّى عن جنسيته ويبايع الملك محمد السادس - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سان جيرمان يتعاقد مع مدافع عمره 15 عاما
أعلن نادي باريس سان جيرمان إبرام أول عقد احترافي للمدافع تيموثي بيمبيلي، البالغ من العمر 15 عاما.
ووقع بيمبيلي، المنحدر من ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، عقدا احترافيا يمتد حتى 30 يونيو 2021.
وانضم المدافع، الذي سيكمل عامه الـ16 في 9 شتنبر المقبل، إلى صفوف الناشئين بنادي سان جيرمان في 2015.
وأعلن النادي أيضا إبرام أول عقد احترافي للمهاجم الفرنسي المالديفي فيرجيليو بوستولاتشي، البالغ من العمر 18 عاما، ليستمر في صفوفه حتى يونيو 2021.
ويعتبر المهاجم الدولي، الذي يلعب في صفوف المنتخب الفرنسي تحت سن 19 عاما، لاعبا في الفريق الرديف لباريس سان جيرمان.
وجدد النادي المتوج ببطولة الدوري الفرنسي، أيضا، عقد كيفين ريماني، البالغ 27 عاما، حتى يونيو 2020.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
ينبغي أيضا تشبيب المنتخب المغربي فيكون كل لاعبيه أقل من 25 سنة. طبعا لاعبين في مستوى المسؤولية والوعي باللعب الجماعي والإنتماء للفريق. وليس مثل الأرعن حاريث الذي كان في مقابلة إيران يراوغ ويحتفظ بالكرة إلى أن يفقدها.
عند مراجعة المباراة نجد أنه لعب دورا محوريا في خسارة المنتخب المغربي بسبب أنانيته وانعدام روح الإنتماء للفريق لديه. مرارا وتكرارا كان الكعبي في مربع العمليات ينتظر الكرة وحاريث الأرعن يلهو ويعبث ويحتفظ بالكرة ويراوغ إلى ما لا نهاية حتى يفقد الكرة هديّة للخصم.