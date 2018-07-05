سان جيرمان يتعاقد مع مدافع عمره 15 عاما

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن نادي باريس سان جيرمان إبرام أول عقد احترافي للمدافع تيموثي بيمبيلي، البالغ من العمر 15 عاما.

ووقع بيمبيلي، المنحدر من ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، عقدا احترافيا يمتد حتى 30 يونيو 2021.

وانضم المدافع، الذي سيكمل عامه الـ16 في 9 شتنبر المقبل، إلى صفوف الناشئين بنادي سان جيرمان في 2015.

وأعلن النادي أيضا إبرام أول عقد احترافي للمهاجم الفرنسي المالديفي فيرجيليو بوستولاتشي، البالغ من العمر 18 عاما، ليستمر في صفوفه حتى يونيو 2021.

ويعتبر المهاجم الدولي، الذي يلعب في صفوف المنتخب الفرنسي تحت سن 19 عاما، لاعبا في الفريق الرديف لباريس سان جيرمان.

وجدد النادي المتوج ببطولة الدوري الفرنسي، أيضا، عقد كيفين ريماني، البالغ 27 عاما، حتى يونيو 2020.