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كُتّاب وآراء
العتاد الرقمي المحمول يقتحم ملاعب "البوندسليغا"
أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" أن مدربي المسابقة، بقسميها الأول والثاني، سيكون بمقدورهم استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة أثناء تواجدهم على مقاعد البدلاء خلال سريان أحداث المباريات.
وتضم قائمة الأجهزة الإلكترونية المحمولة، على سبيل المثال، الأجهزة اللوحية التي يمكن أن تستخدم لتحقيق أهداف تكتيكية، بالإضافة إلى استخدمها في ما يتعلق بالتعامل مع إصابات اللاعبين، حسبما أفادت رابطة "البوندسليغا".
وعلى هذا النحو، يستطيع المدربون التواصل مع الطاقم الفني الجالس في المدرجات، كما سيتيح هذا للأطباء الذين يشرفون على معالجة اللاعبين داخل أرض الملعب إخبار الجهاز الفني بشكل أسرع بالتشخيص الخاص بكل حالة.
وأوضحت رابطة "البوندسليغا" أن كل فريق يمكنه أن يستخدم ثلاثة أجهزة كحد أقصى. ومن أجل تحقيق العدل والمساواة سيكون من حق جميع الفرق، حتى الزائرة منها، استخدام خدمة الانترنت والتمتع بنفس الميزات التقنية.
واستبعدت هذه القاعدة استخدام أي وسائل تكنولوجيا جديدة بهدف الاحتجاج على الحكام على خلفية القرارات المثيرة للجدل، حيث أكدت الرابطة الألمانية أن مثل هذا التصرف سيواجه بفرض عقوبات.