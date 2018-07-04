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الرئيسية | رياضة | لقاء حاسم يجمع رونار ولقجع .. استمرار المدرب يتطلب رفع الراتب

لقاء حاسم يجمع رونار ولقجع .. استمرار المدرب يتطلب رفع الراتب

لقاء حاسم يجمع رونار ولقجع .. استمرار المدرب يتطلب رفع الراتب
هسبورت - أمال بلحاج ‎*
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:35

عَلمت "هسبورت" أن الناخب الوطني هيرفي رونار توجّه مباشرة إلى السنغال بعد عودته من الديار الروسية واستمتاعه بمباريات كأس العالم، عقب إقصاء المنتخب الوطني المغربي من البطولة العالمية، حيث ينتظر فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، عودته إلى المغرب خلال الأيام المقبلة، قصد مناقشة حصيلة "الأسود" في "المونديال"، وحسم مصير المدرب الذي يرتبط بعقد إلى غاية سنة 2022.

ويترقب الجمهور المغربي اجتماع الرئيس فوزي لقجع للإعلان عن القرار النهائي، وتحديد مستقبل المدرب هيرفي رونار رفقة المنتخب المغربي، خاصة بعد العروض المُغرية التي تلقاها بعد إقصائه رفقة "أسود الأطلس" من الدور الأول من "مونديال" روسيا، والتي قد تُغير وجهته.

في انتظار عقد الاجتماع المذكور، فهناك مجموعة من الاحتمالات المطروحة التي تخص مستقبل "الثعلب" الفرنسي مع المنتخب المغربي، ويتعلّق الاحتمال الأوّل بموافقته على الاستمرار على رأس الطاقم التقني لـ"الأسود"؛ لكن وفقا لمجموعة من الشروط، أبرزها الرفع من راتبه الشهري، خصوصا أن العروض التي توصّل بها تظل أكثر قيمة على مستوى الشق المالي.

أما الاحتمال الثاني، فيتجلى في إخلاله بالعقد الذي يربطه بجامعة الكرة ورفضه الاستمرار رفقة المنتخب الوطني، وفي المقابل التعاقد مع منتخب آخر، قادر على دفع 4 مليارات التي سيكون ملزما بدفعها بعد فسخ عقده مع الجامعة، خصوصا إن كان الأمر يتعلّق بعرض المنتخب القطري أو المنتخب الياباني، اللذين يبدوان مُستعدين لدفع أي مبلغ للحصول على خدمات المدرب الفرنسي.

لطالما كان الناخب الوطني هيرفي رونار ناجحا في القارة الإفريقية، مقابل فشله في محطات أوروبية، عامل يُمكن أن يسهم في بقائه مدربا في إفريقيا، لا سيما أنه توصّل بعرض من الاتحاد السنغالي، وآخر من الاتحاد الجزائري، ثم مصر، والمغرب الذي يتشبّث بخدماته.

وكان الناخب الوطني هيرفي رونار قد أكّد، في تصريح صحافي، أنه ملتزم بالعقد الذي يَربطه بجامعة الكرة، والذي يمتد إلى غاية سنة 2022، نافيا في الوقت نفسه أن يكون على خلاف مع مساعده مصطفى حجي، إذ أكد أن العلاقة التي تجمعه باللاعب الدولي السابق "جيدة للغاية".

وأضاف المدرب الفرنسي، في تصريحات صحافية: "بعد الخروج من كأس العالم الجميع يرغب في الحديث عن المغرب، لذلك أمر طبيعي أن يكثر الكلام حول المنتخب في الأيام الماضية؛ لكن ما يمكن قوله إني لن أسمح لأي شخص أن يتحدث باسمي، وأن يتخذ أيّ قرار يَخصني".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - simo الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:55
اتمنى من التعلب ان يكمل مسيرته مع المنتخب
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28
2 - ملاحظ الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:57
اذا اراد المدرب الفرنسي الذهاب لقطر التي ستؤدي الشرط الجزاءي فليعلم أن قطر ليست المغرب .الاكيد انه سيفشل هناك وستكون نهايته كمدرب. قطر ليست هي المغرب الذي يتوفر على لاعبين متمرسين باندية اوربية . المال لا يصنع كل شيء .
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16
3 - hassan الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 23:02
الزاكي اولى بذلك الراتب لكنكم تحبون الفرنسي
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-3
4 - جلال الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 23:03
قبل أن يدخل بعض الإخوة المعلقين يتابكون على راتب رونار يتكلمون عن بنا المستشفيات والمدارس الطرق كأنها مسؤولية المدرب لاعبين أ الذين يجدون تخدموا تتعبوا على فلوسهم هذه المشاريع مهمة الحكومة والأحزاب فاسدة كرتونية تنتخبونها كل المهرجان الانتخابي حكومة تتحكم في الميزانيات وليس رونار أو الجامعة كرة القدم التي تملك المستشهرين والشركات الراعية كذلك الأموال فيفا والكاف يقدم الجامعة ملايين دولارات تأهل كأس العالم أو كأس إفريقيا الراتب مدرب لا يأتي من الأموال الدولة الجامعة حققت فائض مالي في تقريرها مالي لا تحتاج الأموال الدولة بي إضافة 80 مليون مدرب بالحجم رونار بطل أفريقيا مرتين تأهل كأس العالم الأمن بخس رخيص و ذهاب رونار الجزائر مصر مستعدون يعطوه المبلغ أضعاف ما يأخذه في المغرب هل تعلمون ان قطر عرضت على رونار الأجر 2 مليار ونص في السنة الإشراف المنتخب القطري 4 السنوات كأس العالم 2022 ضربوا 2 مليار ونص 4 السنوات هل تعلمون غوديولايلا مورينهو تاخذوا 30 مليار في السنة ولا أحد اعتراض عليهم لي أن هذه مرتبات مدربي كرة القدم الزاكي كان تأخذ 50 مليون في الطاوسي عموتة مدرب الوداد تأخذ 30 مليون
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1
5 - marocki الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 23:04
حتى 4 ديال المليار مزيانة. لا تنسوا أننا خرجنا من الدور الأول بنقطة واحدة و هزيمة مخزية أمام إيران... رغم الأداء الجيد إلا أن رونار أخطأ كثيرا في خططه و اختياراته خصوصا في مباراة إيران و البرتغال. إن كنا سنربح 4 مليار و إقدام مدرب من نفس الطراز أو أحسن(vahid, Laurent Blanc...) و بنفس الراتب أي 60 مليون فهذا أحسن. كرة القدم ما هي إلا لعبة فلا داع للتبذير...
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7
6 - Roudani abroad الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 23:04
راه كترتو ليه. وكون ثعلب و مجهد و نابغة كاع ما يدير دوك الاخطاء الكارثية فمباراة مونديالية امام ايران. و جايب لاعب كا يلعب فالدرجة الثانية فالمانيا خرج علينا فالوقت لي كان يجيب لي حسن منو. عندو الزهر فدوك جوج كؤوس افريقية و فبطولة بدائية تعتمد على الخشونة و الى كنت غالب نبقى نطيح. باراكا من النفيخ فأي مدرب ولا لاعب دار شييي شوية و ما حقق حتى انجاز. زيدوه ففلوس اللبن لي ما سمحنا لكم فيهم.
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