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الرئيسية | رياضة | ريفالدو يطالب نيمار بمواصلة السقوط في الملعب

ريفالدو يطالب نيمار بمواصلة السقوط في الملعب

ريفالدو يطالب نيمار بمواصلة السقوط في الملعب
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 05 يوليوز 2018 - 11:55

طالب النجم ريفالدو، بطل العالم مع منتخب البرازيل في 2002 ، مواطنه نيمار دا سيلفا بعدم الاكتراث بالانتقادات الموجهة له من الصحف الأجنبية بسبب سقوطه المتكرر داخل الملعب، وبمواصلة تكرار هذا الأمر عند الضرورة في مونديال "روسيا 2018".

نجم برشلونة الإسباني سابقا، عبر تدوينة في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، قال: "نيمار .. عليك اللعب دائما كما اعتدت، ولا تكترث بتعليقات صحف الدول الأخرى، لأن الكثير منهم عاد إلى دياره".

وتابع ريفالدو: "إذا كانت عليك المراوغة فراوغ. إذا كان عليك التسجيل فسجل. إذا كان عليك السقوط فافعل. وإذا كان عليك كسب مزيد من السقوط على الأرض فاكسبه. لأن الجميع يفعل هذا الأمر".

وأضاف أفضل لاعب في العالم في 1999 بأن الجدل المثار حول سقوط نيمار المتكرر داخل أرض الملعب، التي تحول بعضها لحملات سخرية من اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعود إلى أن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح النجم الأكبر المتبقي في المونديال، كما أنه النجم الأبرز في "السيليساو".

جدير بالذكر أن ريفالدو توج بلقب المونديال قبل 16 عاما مع "الكناري"، وتحديدا في 2002 بالدورة المنظمة مناصفة بين كوريا الجنوبية واليابان، وجاء ذلك في نهائي عرف انتصار البرازيل على ألمانيا.

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