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الرئيسية | رياضة | رونالدو يتوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال ليوفنتوس

رونالدو يتوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال ليوفنتوس

رونالدو يتوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال ليوفنتوس
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 05 يوليوز 2018 - 21:40

ذكرت تقارير صحفية في إسبانيا أن النجم البرتغال كريستيانو رونالدو توصل لاتفاق يقضي بانتقاله من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن رونالدو توصل لاتفاق من أجل الانتقال إلى يوفنتوس مقابل 30 مليون يورو سنويا.

ووفقا للصحيفة نفسها فإن خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، يستعد لعقد محادثات مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وذكرت القناة التليفزيونية الإسبانية السادسة أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع يوفنتوس سيحصل بمقتضاه على 100 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات قائد منتخب البرتغال.

مصادر إعلامية أخرى أشارت إلى أن ريال مدريد طلب 350 مليون يورو، بل ذهب البعض إلى ما هو أبعد من هذا مؤكدا أن "النادي الملكي" سيفعّل الشرط الجزائي بعقد رونالدو المحدد في مليار يورو.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن رونالدو، أو بالأحرى فريق العمل التابع له، يبحث عن منزل في مدينة تورينو الإيطالية، مقر نادي يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو بات فكره خارج أسوار ريال مدريد، الذي كان بيتا له طوال السنوات العشر الأخيرة وحطم بين جدرانه جميع الأرقام القياسية الممكنة.

وانتقل كريستيانو رونالدو، صاحب الـ33 عاما، إلى ريال مدريد في 2009 في صفقة الانتقال الأغلى عبر تاريخ كرة القدم وقتها، بلغت قيمتها 96 مليون يورو.

وتحول رونالدو في ريال مدريد إلى أسطورة حقيقية، وفاز بأربعة ألقاب بدوري أبطال أوروبا، كما أصبح الهداف التاريخي لهذا النادي الإسباني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نقطة في بحر الخميس 05 يوليوز 2018 - 21:53
علاش ما شراتوش الرجااء البيضاوي؟؟؟
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20
2 - عبد الحكيم الخميس 05 يوليوز 2018 - 21:55
لكل شيء اذا ماتم نقصان فلا يغير بطيب العيش انسان،
رونالدو قدم خلال مسيرته كل مايمكن ان يقدمه لاعب كرة القدم،خاصة مع الريال ،والان جاء وقت تغييره للاجواء،والشيء الذي ارجوه هو ان يعتزل كرة القدم قبل ان يستنفذ تقنيا و مهاريا و بدنيا،كما فعل زيدان حتى تبقى صورته عند الجماهير و الاعلام محفوظة،لا ان تهمش و يعتزل في هدوء
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16
3 - يوفنتيني الخميس 05 يوليوز 2018 - 22:06
مرحبا بك رونالدو في جوفونتوس فورزا يوفي
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12
4 - simo danmark الخميس 05 يوليوز 2018 - 22:07
الى المعلق رقم1.... سعر رونالدو يساوي اكثر من سعر البطولة المغربية....خالينا ساكتين
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32
5 - خالد الخميس 05 يوليوز 2018 - 22:18
سعر رونالدو يكافى الناتج الوطني
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11
6 - atlas الخميس 05 يوليوز 2018 - 22:19
لو انتقل إلى الكوكب المراكشي لكان الخيار الأمثل له حتى ينهي مشواره الكروي في فريق عريق وحتى يتبث للعالم مكانته بعد أن يقود الكوكب إلى الفوز ببطولة اتصالات المغرب و كاس العرش و الشامبيون سليك و كذا كاس العالم
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-5
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