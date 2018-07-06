أوروغواي تجابه مهارة مبابي وصداقة غريزمان

هسبريس - د.ب.أ

بعد أن تمكن منتخب أوروغواي من إخراج المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو من منافسات كأس العالم لكرة القدم، يتعين عليه التعامل مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي إذا أراد أن يتأهل للدور قبل النهائي.

ويلتقي المنتخب الأورغواياني مع نظيره الفرنسي يوم الجمعة في أولى مباريات دور الثمانية بالبطولة.

وسجل كيليان مبابي، البالغ 19 هدفا، هدفين في المباراة التي فاز بها المنتخب الفرنسي على نظيره الأرجنتيني، بحصة 4 ـ 3 في دور الستة عشر، وهو ما سيجعله مراقبا بدرجة كبيرة، وإذا كان هناك فري بإمكانه إيقاف خطورة مهاجم باريس سان جيرمان فهو منتخب أوروغواي.

وحقق منتخب أوروغواي أربع انتصارات في مبارياته الأربع التي خاضها في البطولة، ولم يتلق سوى هدف وحيد؛ جاء في مباراة دور الستة عشر أمام المنتخب البرتغالي.

ولن تكون مباراة دور الثمانية مجرد اختبار لمبابي فقط، بل تشهد صراعا من نوع خاص بالنسبة للمهاجم الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان، الذي سيواجه زميليه بفريق أتلتيكو مدريد دييغو غودين وخوسيه خيمينيز.

ويرجح أن يكون غودين، قائد منتخب أوروغواي، منافسا قويا بالنسبة لغريزمان، بالرغم من كونه بمثابة الأب الروحي لابنة المهاجم الفرنسي.

وشعر غريزمان بتقارب شديد مع أوروغواي، ووصف هذا بانه "نوعا ما بلده الثاني"، وإنه يحب شرب "ماتي"، الشاي المحبوب لدى مواطني هذا البلد، ولم يخف دعمه لفريق بينارول الأورغواياني.

وبعد تأهل منتخب أوروغواي لنهائيات كأس العالم، في روسيا، التقى غريزمان وغودين في مطار مدريد مرتديا قميص المنتخب الأمريكي الجنوبي.

وقال غريزمان :"غودين صديق عظيم، أتجول دائما معه خارج الملعب. ستكون مباراة عاطفية للغاية".

وسخر ناهيتان نانديز، لاعب وسط منتخب أوروغواي، في تصريحات له هذا الأسبوع قال ضمنها:"إن غريزمان أوروغوانيا بحق. إنه يتصرف بشكل جيد في الملعب ويتذكر أن نصفه أوروغوانيا".

ولكن المهاجم لويس سواريز قال :"بقدر ما يقوله أنطوان عن أن نصفه أوروغوياني فإنه مازال فرنسيا، ولا يعلم ماهو شعور كونك أوروغوانيا بحق".

وأضاف مهاجم البارصا :"غريزمان لا يعلم شيئا حول التضحية والمجهود الذي نقوم به كأطفال لنكون ناجحين في كرة القدم مع هذا العدد الصغير من السكان. هذا شيئ نشعر به".

ويهدف سواريز أن يضيف المزيد من الأهداف للهدفين اللذين سجلهما في كأس العالم، كما يأمل أن يتعافى زميله في الهجوم إدينسون كافاني، الذي سجل هدفي المنتخب الأورجواياني أمام البرتغال قبل أن يخرج بإصابة في ربلة الساق، في الوقت المناسب.

وسجل كافاني وسواريز، سويا، خمسة أهداف في البطولة و98 هدفا بشكل عام للمنتخب الوطني. وفي آخر نسختين لكأس العالم، وفي أربع مناسبات، عندما يغيب أحدهما يفشل منتخب الأورغواي في الفوز، حيث خسر ثلاث مرات.

وفي الوقت نفسه، يتعين على المنتخب الفرنسي، الفائز بلقب البطولة في 1998، إيجاد البديل المناسب للاعب بلاز ماتويدي الموقوف.

وقارن سواريز بين مبابي والنجم الفرنسي السابق تيري هنري، حيث قال :"أعتقد أن لدينا دفاعا قويا قادرا على التعامل معه- ولكنه ليس لاعبا واحدا فقط، المواجهة تعني كل الفريق الفرنسي".

والتقى المنتخبان ثلاث مرات سابقة في كأس العالم، حيث فاز منتخب أوروغواي في دور المجموعات 2 - 1 خلال مونديال 1966 ، بينما كانت هناك مباراتان اكتملتا بالتعادل السلبي في مونديالي 2002 و2010.