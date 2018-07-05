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الرئيسية | رياضة | لاعبو منتخب روسيا بعيدون عن "أموال الفيفا"

لاعبو منتخب روسيا بعيدون عن "أموال الفيفا"

لاعبو منتخب روسيا بعيدون عن "أموال الفيفا"
هسبريس - متابعة
الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:50

أكدت مصادر حكومية روسية، اليوم الخميس، أن لاعبي منتخب روسيا لن يتلقوا أية مكافآت من الدولة تهمّ المدفوعات المالية التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم والمتأهلة للأدوار التالية.

وبرر المصدر القرار بأن "كأس العالم تختلف عن بطولات العالم في الرياضات الأخرى، وجرت العادة في روسيا أن لا تدفع الدولة للرياضيين أية مكافآت".

وكانت مصادر إعلامية روسيا قد ذكرت أن اللاعبين الروس سيحصلون على 45 ألف يورو، في المجموع، بعد تأهل المنتخب الروسي لدور الثمن، أي ما يعادل 15 ألف يورو عن كل فوز حققوه خلال دور المجموعات ،على أن يحصلوا على باقي المكافآت بعد تأهلهم لدور الربع.

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