كرة القدم .. "الماص" يستعد لخوض الموسم الجديد

هسبورت - محمد فنڭار*

عَادت الأوضاع إلى نقطة الصفر في فريق المغرب الفاسي بعد تولي مروان بناني رئاسة الفريق خلفا لأحمد المرنيسي، ويتطلع المكتب الجديد إلى بلوغ هدف وحيد خلال الموسم الجاري، هو العودة إلى الدوري الاحترافي.

وقد تطوّرت الأمور بـ"الماص" على النحو الجيّد منذ مدّة؛ إذ جرى دفن المشاكل وعودة الجميع لمساندة الفريق ودفعه نحو مستقبل أفضل، وتجلى ذلك من خلال الاتفاق مع مستشهر جديد سيتكلّف بتزويد الفريق الأول بكل ما يحتاج إليه طيلة الموسم الرياضي المقبل من الأطقم الخاصة بالمباريات والتداريب، إلى جانب استفادة مدرسة النادي من الاتّفاقية نفسها لمدة سنة كاملة.

وفي ما يخص جديد النادي، فالإدارة التقنية بقيادة المدرب الجديد محمد مديحي استقرّت على تنظيم معسكر تدريبي في مدينة إفران لمدة عشرة أيام استعدادا للموسم المقبل، سينطلق بعد أسبوع، يحضره عدد من اللاعبين الجدد المتعاقد معهم حديثا، بعدما أُعلن في وقت سابق عن عودة المهاجم حمزة بورزوق والمدافع سمير الزكرومي والحارس مهدي الجرباوي واللاعبيْن محمد بركات ومهدي دغوغي، بالإضافة إلى هداف بطولة القسم الوطني الثاني في الموسم الماضي، اللاعب أوكنا يونس، واللاعب عتيق شهاب.

وتعوّل الجماهير الفاسية على المكتب الجديد والطاقم التقني المتعاقد معه حديثا لإعادة الهيبة المفقودة لـ"الماص"، بعدما قضى سنتين في القسم الثاني، وعاش العديد من المشاكل على المستوى المادي، إلى جانب تضارب الآراء بين عدد من الأطراف، مما أضر بالفريق طيلة السنوات الماضية.

ومن بين أقوى المشاكل التي تسبّب فيها المكتب السابق، خَصم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 3 نقاط من رصيد الفريق في الموسم الماضي بسبب نزاع خسره مع أحد لاعبيه السابقين، بعدما رفض تسديد مستحقاته التي تبلغ 20 مليون سنتيم، ومماطلة إدارة الفريق ورفضها الرد على مراسلات عدة توصّلت بها، إلا أن النقاط الثلاث المقتطعة لم تؤثر على مسار فريق العاصمة العلمية في القسم الثاني، بعدما تأكّد عدم صعوده إلى القسم الأوّل.

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