مارتينيز .. آخر "مدرب أجنبي" باق في المونديال

هسبريس - إفي

يعد المدير الفني لمنتخب بلجيكا، الإسباني روبرتو مارتينيز، هو "الناخب الأجنبي" الوحيد بين مدربي المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية في مونديال روسيا 2018.

وولد مارتينيز في بالاجير، في 13 يوليوز عام 1973، وقضى مشواره الكروي بين اسكتلندا وبريطانيا، البلد الذي واصل فيه عمله مدير فني حتى وصل إلى المنصب الأهم في مسيرته، وهو المدير الفني لفريق إيفرتون بين يونيو 2013 وماي 2016.

وأعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن تعاقده مع مارتينيز بشكل مفاجىء، في غشت 2016، لتولي القيادة الفنية للمنتخب البلجيكي في محاولة للوصول إلى أعلى المستويات بعد أن فشل الجيل السابق في تحقيق الآمال المنشودة.

وتمكن المدير الفني الإسباني من الوصول بالمنتخب البلجيكي إلى نهائيات كأس العالم بجدارة، مما جعل "الشياطين الحمر" بديلا واضحا للمنتخبات المرشحة للفوز بالمونديال، ومن بينها البرازيل التي سيواجهها في دور ربع النهائي.

ويتميز "بوب" مارتينيز بأنه أصغر مدير فني في مونديال روسيا بـ44 عاما، ويصغر الأوروغوائي المخضرم أوسكار واشنطن تاباريز بـ27 عاما.

جدير بالذكر أن الناخبين الذين سيشاركون في دور الثمانية هم من نفس مواطني البلدان الممثلة؛ تاباريز من أوروغواي وساوثجيت من إنجلترا؛ وجان أندرسون من السويد وديدييه ديشامب من فرنسا؛ وستانيسلاف تشيرتشوف من روسيا وتيتي من البرازيل.