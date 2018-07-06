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الرئيسية | رياضة | تبديل رابع يدخل المنافسات الأوروبية لكرة القدم

تبديل رابع يدخل المنافسات الأوروبية لكرة القدم

تبديل رابع يدخل المنافسات الأوروبية لكرة القدم
هسبريس - متابعة
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 05:16

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) دخول تعديلاته الجديدة حيز التنفيذ والتي ستسمح بإجراء تبديل رابع في منافسات مثل كأس السوبر القاري القادم، يوم 15 غشت في تالين، بين ريال وأتلتيكو مدريد، وكذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وستكون هناك ثلاثة تبديلات بحد أقصى خلال الوقت الأصلي للمباراة لكل فريق، وحال الوصول إلى شوطين إضافيين وإذا لم يكن أي من الفريقين قد استكمل التبديلات الثلاثة فمن حقه إجراء تبديلات حتى يصل لأربعة لاعبين.

وإضافة للبطولات الثلاثة المذكورة، فإن التبديل الرابع في الشوطين الإضافيين سيتم اعتماده أيضا في دوري الأبطال الأوروبي للسيدات، وفي مباريات بطولة أمم أوروبا للرجال 2018-2020 والسيدات 2019-21 والمرحلة النهائية من دوري الأمم 2018-2019 وكأس المقاطعات الأوروبية 2018-19.

كما أن التعديلات تشمل أيضا عدد البدلاء والذين قد يصلون إلى 12 في كأس السوبر القادمة، وفي جميع مباريات دوري الأمم، وبطولة أوروبا 2018-2020 والمرحلة النهائية من بطولة أوروبا للسيدات 2021.

وفي النسخة القادمة من دوري الأبطال والدوري الأوروبي قد يصل عدد البدلاء إلى 7 في كل الأدوار، عدا الدور النهائي الذي سيسمح فيه بـ12 لاعبا بديلا.

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