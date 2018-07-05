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الرئيسية | رياضة | مونديال روسيا .. مارادونا يتقدم باعتذار إلى الفيفا

مونديال روسيا .. مارادونا يتقدم باعتذار إلى الفيفا

مونديال روسيا .. مارادونا يتقدم باعتذار إلى الفيفا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 05 يوليوز 2018 - 18:35

تقدم اللاعب الأرجنتيني السابق دييغو ارماندو مارادونا، اليوم الخميس من خلال محاميه، باعتذار لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني انفانتينو.

وجاءت هذه الخطوة بعدما قام "نجم التانغو" بانتقاد الاتحاد الدولي بسبب أداء الحكم الأمريكي مارك جيجر خلال مباراة كولومبيا أمام إنجلترا، في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال محامي مارادونا، ماتياس مورلا، عبر حسابه على تويتر: "دييغو مارادونا يعتذر للرئيس انفانتينو بسبب ما قاله عن الفيفا، وهو يعرب عن احترامه المطلق للمؤسسة ولعمل الحكام".

وكان مارادونا قد أطلق وصف "سرقة ضخمة" على أداء الحكم جيجر في المباراة التي فازت بها إنجلترا على كولومبيا بركلات الترجيح، ومن ثم خروج الأخيرة من منافسات المونديال.

وقال مارادونا، عبر برنامج "من يد رقم 10" الذي تبثه شبكة "تيليسور" التليفزيونية في بيرو، إن "الحكام يختارهم كولينا الذي اختاره انفانتينو من أجل تغيير الفيفا التي كانت تعج باللصوص والتلاعب، واليوم رأينا النقيض تماما: فيفا قديمة تلجأ إلى التلاعب".

وفي بيان، رفض الفيفا الانتقادات اللاذعة للقائد والمدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني، معتبرا تعليقاته ونصائحه "غير لائقة وليست صحيحة على الإطلاق"، وأضاف المصدر: "الفيفا يأسف لقراءة هذه التصريحات من لاعب كتب تاريخ رياضتنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - hicham الخميس 05 يوليوز 2018 - 18:47
لم يقل إلا الحقيقية الواضحة وضوح الشمس. فنفس الحكم الأمريكي الذي ضلم المغرب هو نفسه من أهدى الفوز للإنجليز
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