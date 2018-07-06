تونس ترحب بالترشح لمونديال مشترك مع المغرب

هسبورت - متابعة

رحب الاتحاد التونسي، بتقديم مقترح للمشاركة في استضافة بطولة كأس العالم 2030، رفقة المغرب والجزائر.

وأكدت شبكة BBC، أن الاتحاد التونسي سعيد بالفكرة التي تم طرحها، بتقديم ملف ثلاثي لاستضافة المونديال.

وقال وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي، إنهم منفتحون للفكرة، ويتمنون الموافقة عليها، ولكنهم لم يتلقوا أي عروض رسمية من أجل ذلك.

وأعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها ستتقدم لتنظيم مونديال 2030، بعد رفض الملف المغربي لتنظيم نسخة 2026، لصالح الملف الثلاثي المشترك، المقدم من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان الاتحاد الجزائري، قد أعلن قبل ذلك، أنه يدرس تقديم ملف مشترك لدول شمال أفريقيا.

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