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كُتّاب وآراء
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5 ملايين دولار تقرب الكعبي من الدوري الصيني
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:35
بات أيوب الكعبي، نجم نادي نهضة بركان، بعيدًا عن الانتقال لصفوف الزمالك المصري، بسبب المطالب المادية للفريق المغربي، والعروض التي تصل للحصول على خدمات اللاعب.
واشترط فريق نهضة بركان من نادي الزمالك الحصول على 3 ملايين دولار، من أجل التخلي عن المهاجم الدولي المغربي، الذي توصل بعرض صيني، يصل إلى 5 ملايين دولار، مما يصعب من إمكانية حسم ضم اللاعب للزمالك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - Karim الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:52
les egyptiens sont malins ils achètent les meilleurs joueurs Marocains les marketent et les vendent 10 fois plus chers les Marocains doivent recruter des bons Managers pour marketer et vendre plus chers leurs joueurs
2 - السكتاني الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:01
لاعب ممتاز، طريقة لعبه سلسة، قناص جيد للأهداف، حبذا لو يلعب في فريق يجيد تكيطاكا، بالتوفيق.
3 - نصيحة الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:03
لا زمالك و لا صين إذا لم تلعب في أوروبا بقا في نهضة بركان أحسن في الصين يلعبو غير اللاعبين أكثر من 30سنة للتقاعد أنت باقي صغير ما ضيعش المستوى
4 - سعيد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:04
سير اخويا بدل المكان الله ايعاونك راه رونار ومساعديه لايهتمون بالاعب المحلي خاصهم الماركيتنك باش ايبانو...الاعب الرجاوي الدي يلعب الان في الخليج من احسن اللاعبين المحليين...كان سيكون له شان لان له كل المواصفات ليصبح دينامو المنتخب... سكتوه او حاكموه منين قال .
رونار يتاجر في الرياضة...
رونار يتاجر في الرياضة...
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