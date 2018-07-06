5 ملايين دولار تقرب الكعبي من الدوري الصيني

هسبورت - متابعة

بات أيوب الكعبي، نجم نادي نهضة بركان، بعيدًا عن الانتقال لصفوف الزمالك المصري، بسبب المطالب المادية للفريق المغربي، والعروض التي تصل للحصول على خدمات اللاعب.

واشترط فريق نهضة بركان من نادي الزمالك الحصول على 3 ملايين دولار، من أجل التخلي عن المهاجم الدولي المغربي، الذي توصل بعرض صيني، يصل إلى 5 ملايين دولار، مما يصعب من إمكانية حسم ضم اللاعب للزمالك.

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