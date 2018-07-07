مدرب نادي ليفربول يتطلع إلى تعاقدات إضافية

هسبريس ـ مُتابعة

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه راض عن التعاقدات الجديدة، لكنه سيواصل تدعيم فريقه حتى اليوم الأخير في فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم لاعبا الوسط فابينيو ونابي كيتا إلى ليفربول، لكن التعاقد مع مزيد من اللاعبين سيتوقف على القوة الاجمالية للتشكيلة، أو إذا تعرض لاعبون بارزون للإصابة في كأس العالم الحالية على الأراضي الروسية.

وصرح كلوب لموقع ليفربول على الانترنت بقوله: "نعم أنا سعيد. العمل مستمر دائما. لماذا نتوقف حتى غلق باب الانتقالات؟"، وزاد: "إذا عاد كل اللاعبين في صحة جيدة من كأس العالم سنمتلك فريقا جيدا جدا، وهذا هو الشيء الوحيد الذي أرغب في معرفته. لا نعرف بعد ما سيحدث على الجانب الآخر، لكننا لن نتوقف عن التفكير قبل اليوم الأخير في فترة الانتقالات".

وسينافس ليفربول على لقب الدوري الممتاز في الموسم القادم، وسيسعى لقطع خطوات إضافية في دوري أبطال اوروبا بعد وصوله إلى النهائي الموسم الماضي. وبدأ ليفربول فترة الاعداد للموسم الجديد، وسيخوض تسع مباريات قبل انطلاق الدوري في 11 غشت.

ويقول المدرب الألماني إن المباريات الودية فرصة مثالية للاعبين الاحتياطيين في النادي من أجل تعزيز مساعيهم للعب بصورة أساسية. وتابع: "قلت للاعبين إن الكل لديه فرصة. لست أعمى؛ وهذا يعني أنني أرى ما يقدموه، وإذا قدم لي أحدهم شيئا استثنائيا سأدرك ذلك، وسأتخذ قرارا في هذا الشأن".