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كُتّاب وآراء
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حادث يسلب حياة لاعب النهضة البركانية أخميس
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:05
توفي الحسن أخميس، لاعب فريق النهضة البركان الأول لكرة القدم، في حادث سير في إقليم الناظور، اليوم الجمعة.
وكان اللاعب في طريقه للالتحاق بفريق شباب الريف الحسيمي، وتواجد رفقة أحد أقاربه، الذي طالته أضرار بدنية، لحظة تعرض السيارة التي يركبها لحادث مروري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - يحي بوشيخي الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:20
انا لله وانا اليه راجعون.اللهم ارحم الفقيد وارزق اهله ومحبيه السبر والسلوان.تعازيا من بركان .
2 - ابو جعفر الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:22
إنا لله وإنا اليه راجعون ، تغمد الله الفقيد بواسع رحماته ، واسكنه فسيح جناته ورزق أهله ومحبيه وكل الاسرة الرياضية في نهضة بركان وفي كل الوطن الصبر والسلوان
لله ما أعطى ولله ما أخذ ، ولا نقول إلا مايرضي ربنا.
على الجميع توخي الحيطة والحذر من مخاطر الطريق.
لله ما أعطى ولله ما أخذ ، ولا نقول إلا مايرضي ربنا.
على الجميع توخي الحيطة والحذر من مخاطر الطريق.
3 - abdelhadi الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:23
اسأل الله ان يجعل مثواه جنة الفردوس الأعلى وان يلهم أهله الصبر والسلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون، اللهم ألحقنا به مسلمين يارب العالمين،
4 - مغربي الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:27
انا لله وان اليه راجعون الله يرحمو فهاد النهار الجمعة ويرحم جميع المسلمين يارب
5 - من بلقصيري الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:36
ان لله و ان اليه لراجعون.رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جناته.و يرزق دويه الصبر و السلوان
6 - مواطنة الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:41
الله يرحمو و يجعل متواه الجنة يا رب و الله يثبتو عند السؤال
7 - king الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:42
ان لله وان اليه راجعون، رحم الله الفقيد وجعل الجنة مثواه،
8 - مصاوي من باريس الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:43
إن لله وإن إليه راجعون رحم الله الفقيد وجعله في جنات الفردوس الأعلى آمين يارب العالمين
9 - رشيد زين العابدين الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:45
رحمة الله عليه وألهم ذويه الصبر والسلوان وتعازيتا لكل الأسرة الرياضية في المغرب.
10 - ناشط الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:47
الله ايواليه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته وارحم جميع امة محمد عليه الصلاة والسلام ،امين يا رب العالمين.
11 - omar الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:49
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون
12 - بنموسى الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:52
إنا لله و إنا إليه راجعون . اللهم ارحمه و ارزق عائلته الصبر و السلوان .
13 - citoyen maghribi الجمعة 06 يوليوز 2018 - 14:03
Beaucoup d'accidents mortels au Maroc! le permis à conduire est donné sans mérite, le code de la route est bâclé par les écoles,qui ne sont pas exigeant dans leur apprentissage sur le respect du code et la sécurité de la route,beaucoup de corruption rend la route dangereuse. Nous sommes tous concernés ,et des victimes potentielles des inconscients de la route
14 - hicham الجمعة 06 يوليوز 2018 - 14:16
انا لله و انا اليه راجعون اللهم ارحم الفقيد و صبر اهله
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