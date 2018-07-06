حادث يسلب حياة لاعب النهضة البركانية أخميس

هسبورت من الرباط*

توفي الحسن أخميس، لاعب فريق النهضة البركان الأول لكرة القدم، في حادث سير في إقليم الناظور، اليوم الجمعة.

وكان اللاعب في طريقه للالتحاق بفريق شباب الريف الحسيمي، وتواجد رفقة أحد أقاربه، الذي طالته أضرار بدنية، لحظة تعرض السيارة التي يركبها لحادث مروري.

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