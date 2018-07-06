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كُتّاب وآراء
مدرب روسيا يتمنى مواصلة التألق في المونديال
أعرب ستانيسلاف تشيريتشوف، المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم، عن أمله في مواصلة فريقه لمسيرته الناجحة ببطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا في بلاده.
ويلتقي المنتخب الروسي نظيره الكرواتي السبت، على أرضية ملعب"فيشت" في مدينة سوتشي، لحساب منافسات دور الثمانية للبطولة العالمية.
وقال تشيريتشوف ، في مؤتمر صحفي قبل المقابلة، "أتمنى أن تكون المباريات الأكثر أهمية لا تزال أمامنا".
وأثار المنتخب الروسي دهشة كثيرين ببلوغه دور ربع النهاية، خاصة بعد الإطاحة بالمنتخب الإسباني، بطل العالم سابقا ،من دور الستة عشر بركلات الترجيح.
ولكن تشيريتشوف يصر على التمسك بالواقع، وقال المدرب : "إنني في سن تصعب معه أحلام اليقظة، لذلك أحدد أهدافي. لدينا هدف في المباراة ضد كرواتيا. يجب أن نلعب ونحقق نتيجة طيبة".
وأكد المدرب الروسي أن جميع لاعبيه جاهزون للمباراة، حيث تعافى النجم الكبير آلان دجاكوييف من الإصابة وعاد للتدريب مع الفريق؛ وقد يكون ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.
وينتظر أن يضع تشيريتشوف خطة واضحة وجيدة لمواجهة المنتخب الكرواتي بقيادة نجومه الكبار؛ مثل لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الإسباني وإيفان راكيتيتش نجم برشلونة الإسباني.