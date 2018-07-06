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كُتّاب وآراء
بوفون يحل بباريس تمهيدا لمجاورة سان جرمان
توجه الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، اليوم الجمعة، إلى المستشفى الأميركي في باريس، وقام بزيارة إلى مقر نادي باريس سان جرمان تمهيدا لتوقيع عقد مع الأخير.
وأفادت مصادر صحفية بأن بوفون، الذي انتهى عقده مع نادي يوفنتوس في 30 يوينو 2018، وصل برفقة طبيبه إلى مقر "باريس سان جرمان"
ومن المتوقع أن يوقع الحارس، الذي خاض 176 مباراة دولية مع إيطاليا، عقدا مع فريق العاصمة الفرنسية لمدة موسمين، على أن يجري تقديمه رسميا إلى وسائل الإعلام يوم الاثنين المقبل.
ومن شأن انتقال بوفون إلى باريس سان جرمان، في سن الأربعين وضمن أول صفقة له منذ تعاقد النادي الباريسي مع المدرب الألماني توماس توخيل، أن تؤدي إلى عملية تغيير في مركز حراسة المرمى الذي شغله، الموسم الماضي، الفونس أريولا وكيفن تراب.