24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3206:1913:3717:1720:4622:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. شعار "الإنجاز والصمت" يَضع العثماني أمام الفشل وضعف التواصل (5.00)

  2. حمض الفوليك يضمن نموا صحيا للمخ في الطفولة (5.00)

  3. اغتيال معارضي البوليساريو بتندوف يُحرج الجزائر أمام الأمم المتحدة (5.00)

  4. صحافي سوداني يروي مشاهداته بالمغرب .. بهاء "مدينة البهجة" (5.00)

  5. تونس ترحب بالترشح لمونديال مشترك مع المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | قائد منتخب السويد: مواجهة هاري كين صعبة

قائد منتخب السويد: مواجهة هاري كين صعبة

قائد منتخب السويد: مواجهة هاري كين صعبة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 يوليوز 2018 - 01:15

أشار أندرياس جرانكفيست، قائد ومدافع السويد، إلى أن مواجهة المهاجم الإنجليزي هاري كين، هداف مونديال روسيا برصيد 6 أهداف، "ستكون صعبة"، وأن اللاعبين السويديين سيحاولون "إيقافه" خلال مواجهة المنتخبين في ربع نهائي البطولة في ملعب "سامارا أرينا".

كما أوضح لاعب كراسنودار الروسي سابقا وهلسينغبورغ السويدي حاليا، خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة، أن "الروح الجماعية هي سر قوة المنتخب السويدي". وقال في هذا الصدد: "لقد استطعنا تقوية هذا الجانب خلال السنتين المنقضيتين. لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا والأجواء رائعة داخل الفريق".

وتابع عميد النخبة السويدية: "لسنا الفريق الأفضل على الورق، ولا نمتلك المهارات الفردية الأفضل. ولكننا فريق جماعي ومتحد. نحن فريق كبير". وحول مواجهته لقائد المنتخب الإنجليزي وهداف البطولة أورد: "هاري كين مهاجم عظيم ومواجهته ستكون صعبة للغاية، ولكن سنبذل قصارى جهدنا للحد من خطورته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.