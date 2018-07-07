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كُتّاب وآراء
قائد منتخب السويد: مواجهة هاري كين صعبة
أشار أندرياس جرانكفيست، قائد ومدافع السويد، إلى أن مواجهة المهاجم الإنجليزي هاري كين، هداف مونديال روسيا برصيد 6 أهداف، "ستكون صعبة"، وأن اللاعبين السويديين سيحاولون "إيقافه" خلال مواجهة المنتخبين في ربع نهائي البطولة في ملعب "سامارا أرينا".
كما أوضح لاعب كراسنودار الروسي سابقا وهلسينغبورغ السويدي حاليا، خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة، أن "الروح الجماعية هي سر قوة المنتخب السويدي". وقال في هذا الصدد: "لقد استطعنا تقوية هذا الجانب خلال السنتين المنقضيتين. لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا والأجواء رائعة داخل الفريق".
وتابع عميد النخبة السويدية: "لسنا الفريق الأفضل على الورق، ولا نمتلك المهارات الفردية الأفضل. ولكننا فريق جماعي ومتحد. نحن فريق كبير". وحول مواجهته لقائد المنتخب الإنجليزي وهداف البطولة أورد: "هاري كين مهاجم عظيم ومواجهته ستكون صعبة للغاية، ولكن سنبذل قصارى جهدنا للحد من خطورته".