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كُتّاب وآراء
شاشة عملاقة لمشاهدة "الشياطين" بسجن بلجيكي
وصل الشغف لمشاهدة المباراة المرتقبة بين بلجيكا والبرازيل، في منافسات الدور ربع النهائي بمونديال روسيا، إلى كل مكان في البلد الأوروبي، حيث نصبت شاشات عملاقة حتى داخل السجون لمتابعة المواجهة المنتظرة.
وسيوفر المركز العقابي في مقاطعة "مارتشي اي فاميني"، جنوب بلجيكا، للسجناء شاشة عملاقة لمتابعة المباراة التي تقام بين منتخبي البلدين.
وذكر مدير المركز، فيريريك دي ثير، لصحيفة "سودانفو" المحلية أن إدارة السجن عرضت بنفس الطريقة المباريات الأربعة التي خاضها منتخب بلجيكا في مونديال روسيا حتى بلغ ربع النهائي.
ويخوض منتخب "الشياطين الحمر"، اليوم الجمعة، مباراة حاسمة أمام "راقصي السامبا" بهدف الوصول إلى الدور نصف النهائي.