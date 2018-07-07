جُزئيات تفصل الأحمدي عن اتّحاد جدة السعودي

هسبورت - أمال بلحاج*

يَبدو أن نادي اتحاد جدة السعودي متشبّثٌ بالحصول على خدمات اللاعب الدولي المغربي كريم الأحمدي والظفر بصفقته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وافق ناديه فايبنورد الهولندي على تسريحه، امتنانا وشكرا له على كل ما قدّمه العميد لهذا النادي، حيث تسير المفاوضات في الطريق الصحيح، وقد يتم الإعلان عن انتقال لاعب المنتخب المغربي إلى الدوري الخليجي قريبا.

وكشفت صحيفة "تلغراف" الهولندية أن فريق اتحاد جدة السعودي قد قدّم عرضا "سخيا" للاعب المغربي كريم الأحمدي بعقد يمتد لموسمين رياضيين على سبيل الإعارة، علما أن عقده مع فينورد ينتهي صيف 2019، مشيرة إلى أن الفريق ينتظر موافقة الأحمدي على الشروط من أجل القدوم إلى السعودية للخضوع إلى الكشوفات الطبية، قبل التوقيع الرسمي.

فريق ريمس الفرنسي عبّر هو الآخر عن رغبته في استقطاب صاحب الـ33 عاما خلال "المركاتو" الصيفي؛ إلا أن الأحمدي يفضّل مشروعا ماليا ينهي من خلاله مسيرته الكروية، بعد المشاركة في كأس العالم المقامة حاليا في روسيا، رفقة المنتخب الوطني المغربي.

وكان كريم الأحمدي قد أكد، في تصريحات صحافية، أنه لن يستمر رفقة نادي فاينورد الهولندي، مفضّلا خوض غمار تجربة جديدة، قد تكون الأخيرة في مساره الكروي قبل الإعلان عن اعتزال ممارسة كرة القدم بصفة نهائية، مردفا: "لقد توصلت بأربعة عروض، واحتمال كبير أن لا أستمر رفقة فريقي الحالي".

وكان الأحمدي قد لمّح إلى الاعتزال الدولي عقب نهاية النسخة الماضية من نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الغابون، إذ أوضح قبل شهرين من انطلاقها أن هذه المحطة قد تكون الأخيرة بالنسبة إليه رفقة المنتخب الوطني المغربي، خصوصا أنه بلغ سن 32 عاما. كما أن المغرب يتوفر على مجموعة من العناصر القادرة على تعويض مكانته داخل التشكيلة، قبل أن يتراجع ويقرّر مواصلة اللعب، إلا أن "المونديال" قد يكون فعلا آخر محطاته الكروية.

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