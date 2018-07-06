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الرئيسية | رياضة | بلجيكا تطيح بالسامبا وأوروبا تحتكر المربع الذهبي لمونديال روسيا

بلجيكا تطيح بالسامبا وأوروبا تحتكر المربع الذهبي لمونديال روسيا

بلجيكا تطيح بالسامبا وأوروبا تحتكر المربع الذهبي لمونديال روسيا
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 20:53

واصلت بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا مسلسل مفاجآتها ولحق المنتخب البرازيلي بقافلة المنتخبات الكبيرة التي ودعت البطولة مبكرا.

أطاح المنتخب البلجيكي بنظيره البرازيلي ، المرشح الأقوى لإحراز اللقب خارج البطولة ، بالفوز عليه 2 / 1 اليوم الجمعة في دور الثمانية للبطولة ليصبح المربع الذهبي للبطولة أوروبيا خالصا بعد خروج آخر ممثلي أمريكا الجنوبية من هذه النسخة.

وتأهل المنتخب البلجيكي للمربع الذهبي عن جدارة حيث يلتقي على بطاقة التأهل لنهائي البطولة مع نظيره الفرنسي الذي تغلب على منتخب أوروجواي 2 / صفر في وقت سابق اليوم.

وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب البرازيلي فيرناندينيو عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 13 وكيفن دي بروين في الدقيقة 31 .

وفي الشوط الثاني ، رد المنتخب البرازيلي بهدف أحرزه البديل ريناتو أوجوستو في الدقيقة 76 بعد ثلاث دقائق فقط من نزوله.

وكانت فعاليات الدورين الأول والثاني شهدت خروج جميع منتخبات أفريقيا وآسيا وكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) ليظل منتخبا البرازيل وأوروجواي من قارة أمريكا الجنوبية في المنافسة مع ستة منتخبات أوروبية.

ومع خروج منتخبي البرازيل (راقصو السامبا) وأوروجواي (السماوي) اليوم ، ضمنت النسخة الحالية مربعا ذهبيا أوروبيا خالصا.

وفي المباراتين الأخريين بدور الثمانية غدا السبت ، يلتقي المنتخب الروسي نظيره الكرواتي ويصطدم المنتخب الإنجليزي بنظيره السويدي في مواجهتين أوروبيتين خالصتين.

وفشلت محاولات السامبا البرازيلية في محو آثار الخروج المهين من مونديال 2014 بالبرازيل بعد الهزيمة الثقيلة 1 / 7 أمام المنتخب الألماني في المربع الذهبي للبطولة.

وتلقى راقصو السامبا صدمة جديدة حيث باءت محاولات الفريق في إحراز اللقب العالمي السادس بالفشل وأهدر الفريق فرصة ذهبية لاستعادة العرش العالمي.

ومع خروج راقصي السامبا اليوم ، لم يعد في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم سوى فريقين فقط سبق لهما الفوز باللقب وهما المنتخب الفرنسي المتوج باللقب على أرضه في 1998 والذي تأهل بالفعل للمربع الذهبي اليوم والمنتخب الإنجليزي المتوج باللقب على أرضه في 1966 والذي ينتظر مصيره في البطولة غدا أمام السويد.

وهذه هي المرة الثانية في التاريخ التي يتأهل فيها المنتخب البلجيكي للمربع الذهبي في البطولة حيث كانت المرة الوحيدة السابقة عندما أحرز المركز الرابع في نسخة 1986 بالمكسيك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - متابع الجمعة 06 يوليوز 2018 - 21:04
هنيئا للمنتخب البلجيكي ...اداء رائع روح قتالية عالية .....فوز مستحق ....
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2 - tahar الجمعة 06 يوليوز 2018 - 21:07
والله لاطفرتو البرازيل منهار دارو لينا الفيلم مع النرويج في فرنسا
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3 - صقر الجمعة 06 يوليوز 2018 - 21:08
أكثر منتخب احب مشاهدته بخسر هو البرازيل. ....هلا مونديال 1998
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4 - ولد حميدو الجمعة 06 يوليوز 2018 - 21:08
من حسن حظ بلجيكا لم يكن الحكم الأمريكي و كدلك يعود الفضل للحارس كورتوا و رغم دلك ليس عندنا عيب مع أي منتخب فالبلدان صوتا للمغرب
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5 - mohasimo الجمعة 06 يوليوز 2018 - 21:09
فعلوها الشياطين الحمر واخرجوا البعبع من المونديال واووووووو, مبروك للبلاجكة, لم يبقى هناك ما يسمى بفريق كبير وفريق صغير كولشي عاق.
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6 - محمد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 21:10
مبرووووك لمنتخبنا البلجيكي هذا هو الفريق الذي يمثل حقيقتا البلد الدي يوجد فيه كل من الأصل المغربي و الكنكولي و الإيطالي و و و و ألف مبرووووك
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