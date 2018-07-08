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الرئيسية | رياضة | خليف: "فار" يقصي الصغار ويخدم الكبار .. والتحكيم ظلم "الأسود"

خليف: "فار" يقصي الصغار ويخدم الكبار .. والتحكيم ظلم "الأسود"

خليف: "فار" يقصي الصغار ويخدم الكبار .. والتحكيم ظلم "الأسود"
مختار القماطي من موسكو*
الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:00

انتقد المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف نظام حكم الفيديو المساعد (فار) المستخدم حاليا في بطولة كأس العالم 2018 مؤكدا أنه ينطوي على أهواء شخصية وخدم المنتخبات الكبيرة فقط ولم يكن لصالح كل المنتخبات.

وأوضح خليف ضرورة الالتفات إلى اتساع الفارق مجددا بين مستوى المنتخبات العربية والأفريقية من ناحية والمستوى العالمي من ناحية أخرى رغم تقلص هذا الفارق بشكل كبير في العقدين الماضيين.

وعن تقنية (فار) التي تستخدم في المونديال الحالي للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم ، قال خليف: "(فار) خدمة للكبار.. أطالب بالعودة إلى قرار حكم الساحة فقط. القرار يعود دائما لحكم الساحة. ونظام (فار) فيه دائما أهواء شخصية. البعد التكنولوجي لا يصلح لكرة القدم التي يبقى من أساسياتها تقدير الحكم الأول".

وعن رأيه في المشاركة العربية في المونديال الروسي، قال خليف: "مخيبة لكل الآمال بكل المقاييس. فوجئنا بمستوى رديء جدا لأداء المنتخبات العربية، وأستثني المنتخب المغربي الذي كان بإمكانه العبور للدور الثاني لولا التحيز التحكيمي".

وأوضح: "بالنسبة للمنتخبات الأخرى. كان بالإمكان أفضل مما كان. المنتخب السعودي خرج من البطولة منذ الهزيمة في الافتتاح أمام روسيا. خمسة أهداف كانت فارقا شاسعا خيب آمال كل العرب والسعوديين. المنتخب التونسي أيضا مني بهزيمة ثقيلة أمام المنتخب البلجيكي وخسارة صعبة أمام إنجلترا. لم يقدم المنتخب التونسي المستوى الذي كنا ننتظره على المستويين الفني والجماعي. بعيد كل البعد عن مستواه الحقيقي".

وأشار: "رغم وجود محمد صلاح، لم يكن المنتخب المصري حاضرا في هذا المونديال. الفارق اتسع بين المنتخبات العربية والأفريقية من ناحية والكرة العالمية من ناحية أخرى".

أضاف: "في وقت من الأوقات، وبالتحديد في التسعينيات، اقترب مستوى الكرة الأفريقية من نظيرتها العالمية ولكن الفارق اتسع في الوقت الحالي. ولهذا ، أطلق صيحة إنذار لما يحدث الآن".

وعن أداء باقي المنتخبات الأفريقية، أشار خليف: "السنغال ونيجيريا قدما ما عليهما. ولكن عندما نرى منتخب السنغال ينطلق في المونديال بقوة ثم ينهار بقوة حتى لو كان خروجه بالبطاقات الصفراء، يجب علينا أن نتعلم الانضباط لأنه أحد نقاط القوة في عالم الاحتراف. ما زال أمامنا طريق طويل كأفريقيا وآسيا ومنتخبات عربية للحاق بركب الأمم المتقدمة في كرة القدم".

وعن المدرب التونسي نبيل معلول، قال خليف: "في تقديري الخاص، قرار بقاء المدرب من عدمه ليس قرار معلول بمفرده وإنما هو قرار رئيس الاتحاد التونسي للعبة. ولكن كيفية تقييم المشاركة التونسية تبقى مطروحة بعدة أسئلة لوديع الجريء رئيس الاتحاد".

وأشار: "عندما يقول معلول إنه سيصلي صلاة استخارة، فإن هذا يعني أن لديه العديد من الحلول والاختيارات حتى يهديك الله للطريق الأفضل لك؟ فهل لدى معلول خيارات أخرى؟ هذا سؤال يجب أن يطرح على معلول نفسه".

وبالنسبة لرأيه في تنظيم المونديال الحالي، قال خليف : "إذا كان هناك مكسب للإعلاميين في هذا المونديال أو مفاجآت سارة، فإنه التنظيم بالتأكيد. انبهرت بقوة التنظيم الروسي. روسيا، هذه الدولة العظمى، تعد مفاجأة سارة. الكل كان متخوفا بسبب ما روجه الإعلام الغربي عن روسيا والمعسكر الشرقي والاتحاد السوفيتي. تبين لنا أن كل هذه الأمور أكاذيب".

وأضاف: "روسيا تؤكد لنا مجددا قوة الازدهار الاقتصادي والمعماري. حتى في بلد الشيوعية، نجد المسجد الكبير يشهد حضور الآلاف من المصلين. ويقال إن العدد يصل لملايين في الأعياد. هذه دلالة".

وعن المنتخب الذي يرشحه للفوز بلقب البطولة، قال خليف: "هذا المونديال ليس له كبير. أطلقت عليه عنوانا منذ المباراة الثانية وقلت إنه مونديال بدون كبار. خروج الألمان أبطال العالم وخروج نسخة مشوهة من الأرجنتين. ربما يشهد هذا المونديال تتويج منتخب لم يسبق له الفوز باللقب. وعندما أتكلم، أخص بالذكر كرواتيا وبلجيكا. حصانان أسودان يستطيعان الإطاحة بأي منتخب في هذا المونديال فويل لمن يلتقيهما. وهناك أيضا إنجلترا بدرجة أقل".

وعما إذا كان التنظيم الرائع للمونديال الروسي يصعب من مهمة قطر في 2022 ، قال خليف : "لابد للمنظمين في قطر الاستفادة من خبرة التنظيم الروسية. لأننا شاهدنا هنا افضل تنظيم في التوقيت والحضور والانضباط وكيفية تنظيم الانتقالات في بلد شاسع المساحة مثل روسيا التي تبلغ مساحتها أكثر من 17 مليون كيلومتر مربع. القطريون سيستفيدون حتما من نجاح التنظيم الروسي. الروس قدموا لنا نسخة تنظيمية ممتازة. أبهرتنا وسائل النقل والملاعب والانضباط. لا أشك في نجاح قطر في التنظيم خاصة وأن مساحتها جغرافيا ليست كبيرة وهو ما يسهل فيها عنصر الانتقالات وأمور أخرى".

*د ب أ

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - مصطفى كاراطيكا الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:13
راه ماشي غير الأسود لي تضلمو هذا حكم القوي على الضعيف
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14
2 - نور الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:15
الفار داروها غير في الدور الاول باش يتأكدو من إقصاء الأفارقة و خصوصا العرب لأنهم باغين البطولة تبقى فيها فرق أوروبية و محددة، في الدور الثاني و لا الربع ما شفناش الحكام كيلتجؤو الفار ، دورة روسيا أسوء دورة و الفيفا كتغير المسؤولين من سيء للاسوء.
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21
3 - رضى يووازع الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:16
صراحة تعجبني غيرة هذا المعلق على الدم العربي و خاصة عندما يعلق على المنتخب المغربي أو على اللاعبين المغاربة المحترفين
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12
4 - nour nour الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:21
نحن لسنا صغار نحن كبار لو كنا صغار لما إستعانو بالفار
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14
5 - سيف الدين الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:21
وعيينا نكدبو على نفوسنا، واش ملي سجلنا فإسبانيا هل تم حرماننا من الهدفين لا. المنتخبات الصغيرة يجب ان تسجل ولا تنتظر الهدايا من ابناء العم سام.
نلعب كرة جميلة ونصل للشباك المرة الأولى والثانية والثالثة... ولا نسجل ولو بقينا في الملعب 24 ساعة، يجب علينا مراجعة الاوراق ووضع تغييرات في التشكيل اللاعب قصير القامة ضعيف البنية لا يصلح زائد البحث عن هداف امر ضروري وحتمي.
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5
6 - مجرد راي الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:23
الفار لا ذنب له وانما هي التعليمات التي تعطى للحكام في الخفاء فالاخطاء التي ارتكبها الحكم الامريكي والمعروف عالميا بانه حكم جيد ودو خبرة كبيرة لا يمكن الا ان تكون متعمدة او وراها تعليمات خفية .
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7
7 - قطر الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:25
لو لعب ناصر الشادلي و فلايني للمنتخب المغربي لكان "الفار" في طريقهم لمنعهم من النجومية لكن اختارو الطريق الأفضل لتجنب" الفار"
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-11
8 - فاسي الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:26
الناس وصلو لنصف النهاية واللي تاهل تاهل واللي تقصا تقصا وانتوما مزال شادين فهاد الvar والاداء الجيد للاسود امام اسبانيا والبرتغال في اسوا حالاتهما والدليل اقصائهما في الدور الموالي منتخب البرتغال حقق فوز وحيد هو على المغرب لو لعبنا مع منتخب اسبانيا لسنة 2010 لفازت اسبانيا بسهولة وبغيت نعرف علاش جميع المعلقين وما يسمى بالفنانين اللي حضرو لديك المهرجان فالرباط اشادو بالاسود وهل اشادتهم ستنفع شيئا فهي مجر مجاملة وحتى لو فاز المغرب بكاس العالم فهدا لا يعني ان كرة القدم المغربية بخير فجميع الاندية تعاني الامرين ماديا وحتى الاندية الكبيرة منها (الرجاء البيضاوي كمتال) وغياب الملاعب (باستتناء الملاعب الكبرى على راوس الاصابع التي قدمت في ترشيح المغرب للمونديال) فهنا بفاس غياب تام للملاعب فحي باب السيفر الهامشي واحد اكتر الاحياء كتافة سكانية يعاني شبابه واطفاله من غياب الملاعب ودور الشباب حيت الحي يعرف غياب كل شئء مما يجعل الشباب يتجه الى الاجرام انا ضد تنظيم كاس العالم وتنظيم ملتقى محمد السادس لالعاب القوى لانها اهدار للمال العام فقط شانها شان المهرجانات لايستفيد الشعب او الاندية منها شيئا
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5
9 - youness الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:26
بطولة بوتين و دار فيها ما بغا. ديرو بطولة ديالموم و ديرو قوانين ديالكم ههههه
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-2
10 - mohamed iraoiu الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:35
الله يخد فيهم اللحق راه لفيفا هذيك لي بغات ديرو ديرو
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0
11 - SOLISTE الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:37
حتى لا يظلمنا الڤار مرة أخرى أقترح على الفيفا أن تنظم كأس العالم من فضة للصغار وتنظم ٱخر من دهب للكبار وبذلك لن تذهب مجموعة الصغار لتشارك فقط ٠ لسنا صغارا بل هذا تعبير مجازي، كلنا أبناء تسعة أشهر كما قال اللاعب فجر ولكن سياسة حكوماتنا الرياضية هي التي جعلتنا صغارا في عيوننا ليس في كرة القدم فحسب ولكن في جل الرياضات٠ والحل الجدري هو ما تفعله أمريكا من إقامة منتذيات في المدارس والثانويات والجامعات وتخصيص مزانية مهمة لهذه المهمة لأن الرياضة أصبحت بيزنس أكثر ما هي إعلاء علم البلاد فقط٠
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0
12 - سعيد المقدم -بلباو الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:38
ا لفار اسلوب مفضوح و رذئ للسطو على منتخبات وزنها السياسي ضعيف على المستوى العالمي.المغرب كان اكبر ضحايا هذا الظلم الكروي.المنتخب المغربي تعرض لقرصنة تحكيمية رهيبة فقد واجه حلفا اطلسيا.باقصاء المغرب فقد المونديال بريقه وفضح زيفه.هكذا ارى الاشياء وان كانت من منطلق عاطفي محض.
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2
13 - ben الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:41
الفيفا اصبحت جزء من مجلس الامن والكرة اصبحت تدور بين الدول الدائمة العضوية ومعها الاتحاد الاوروبي والدول الغنية اصبحت تتحكم بلعبة الفقراء وعلى افريقيا واتحادتها اارياضية اعادة النظر في انخراطها في هده المؤسسة الرياضية وهي الفيفا ليس فيها رياضة اصبحت تتاجر في البث ونقل المبارات واقصاء الدول الصغيرة من المنافسات وحتى تنظيم كأس العالم وعلى افريقيا ان تفرض نفسها على الفيفا ان تكون عادلة او الانسحاب من هده واسميها الشركة التجارية العالمية لكرة القدم لانها لاتخدم كرة القدم لان هي من يسيرها رجال اقتصاديون واصحاب ابناك وشركة اعلانية المال هو الاهم عندهم
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2
14 - tarik.uk الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:44
البكى ورا الميت خصارة. البرازيل ظلمت في ربع النهاية حيت لم يحتسب لها ضربة جزاء ولم يستعملوا الفار. نساو الفار و المش و فكرو في المستقبل لانه يوما ما ستنصفنا هذه الفار. لماذا يريدون اقصاء الافارقة و العرب؟ ولا يريدون اقصاء كوريا مثلا او اليابان؟ الافارقة و العرب خرجوا من الدور الاول لانهم لم يكونوا في المستوى باستثناء المنتخب المغربي الذي خانه الحظ. نيجيريا و السنغال كان التأهل بيدهم و ضيعوه. تونس خسرت ب 2-5 و السعودية ب 5-0 فهل هذا يحتاج الفار؟
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4
15 - زهير الأحد 08 يوليوز 2018 - 14:52
أتوقع بنسبة كبيرة تعيين الحكم السربي لإدارة المقابلة النهائية الأحد المقبل.
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0
16 - dokalli الأحد 08 يوليوز 2018 - 15:06
راه ماشي غير المغرب راه حتى كولومبيا
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0
17 - حداش الأحد 08 يوليوز 2018 - 15:11
تقنية (( الفار )) و حق الفيتو في مجلس الامن الدولي، وجهان لعملة واحدة ،في مصلحة الكبار الأول في المجال الرياضي ،والثاني في المجال السياسي.
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0
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