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كُتّاب وآراء
هيرنانديز: هزم فرنسا للبلجيكيين يسعد تيري هنري
اعتبر المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز ان مواطنه تييري هنر،ي الذي يعمل حاليا ضمن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، سيكون مسرورا في حال فوز "المنتخب الأزرق" على منافسه في نصف نهائي كأس العالم.
وتلتقي فرنسا وبلجيكا في نصف النهائي الأول لمونديال روسيا الثلاثاء المقبل، في سان بطرسبورغ، بعد فوز الأولى في الدور ربع النهائي الجمعة على الأوروغواي (2-صفر)، والثانية على البرازيل في اليوم نفسه (2-1).
وسيكون موقف هنري معقدا في المباراة، اذ انه الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي والمتوج معه بلقب مونديال 1998 على أرضه، الا انه يشغل حاليا منصب المساعد الثاني للمدرب الاسباني لبلجيكا روبرتو مارتينيز.
الا ان الظهير الأيسر للمنتخب الفرنسي هرنانديز اعتبر ان هنري لن يكون حزينا في حال خسارة بلجيكا. وقال: "كل الفرنسيين يعرفونه، نعرف جيدا انه كان لاعبا كبيرا، أيقونة لكرة القدم".
وأضاف المتحدث نفسه: "الآن هو المساعد الثاني لمدرب بلجيكا، وآمل في ألا يتفوق علينا في نصف النهائي (...) لكن اذا فزنا سيكون مسرورا أيضا، لأنه فرنسي قبل أي أمر آخر".
وردا على سؤال بشأن مدربه الحالي ديدييه ديشان، الذي كان يحمل شارة القيادة لتشكيلة 1998 التي توجت باللقب العالمي للمرة الأولى على أرضها، قال هرنانديز: "كما كل المدربين الذي سبق لهم ان كانوا لاعبين، هو يعرفنا، ويعرف كيف نفكر في كل لحظة. هو قريب جدا منا، ويهتم كثيرا بأن تكون في حالة جيدة ذهنيا وبدنيا".
وأضاف لاعب نادي أتلتيكو مدريد الاسباني: "يعطيك ديدييه النصائح لتكون حاضرا بنسبة 100 بالمئة. هو مدرب كبير جدا، تعلمت الكثير من الأمور معه".