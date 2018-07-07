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كُتّاب وآراء
نبيل درار يقضي "عطلة بالشيشة" في مدينة البهجة
يُواصل لاعبو المنتخب الوطني المغربي التعبير عن عشقهم لـ"الشيشة"، التي تحضر جلساتهم رغم احترافهم في أقوى الأندية العالمية ومطالبتهم بالتزام حسن السلوك داخل وخارج الملاعب.
نبيل درار آخر الذين ظهروا رفقة "النرجيلة"، لاعب فريق فنربخشه التركي والدولي في صفوف المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، المشارك أخيرا في "مونديال 2018" بروسيا.
وفي الوقت الذي اعتقد فيه البعض أن حضور "الشيشية" انتهي داخل صفوف "أسود الأطلس"، ظهر الظهير الأيمن للمنتخب الوطني متعاطيا النرجيلة أثناء متابعته مباراة المنتخب البلجيكي ضد نظيره البرازيلي، مساء أمس الجمعة.
وتعرّض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، الذي يقضي عطلته الصيفية في مراكش، لانتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب توسطه مقهى تقدم "الشيشة"، بجوار ظهوره يدخن باستمتاع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
هذا هو المنتخب الذي سيقول كلمته في المستقبل
فاين هي الرياضة الي ابقات افهاد الوقت اوفين هوما الرياضيين ،اوفين هي كرة القدم اصلا الي ابقات عند اولاد لعرب الي اغلبهم جبرو لفلوس سايبا اوراهم ايديرو كي ابغاو،
انشوفو العبين الكبار غالعلم جلهم كنعتوهم بالكفر لاكن معمرو شفناةاعليهم شي منظر ساقط مثل أبناء المسلمين الدين ليس لهم العشور من الشهر والمال التي عند اللاعبين الكفار
كيف يفوت رونار مركز الظهير الأيمن على حكيمي لصالح هذا اللاعب بالرغم من محدودية مستواه وتعامله.
درار كان له الحظ الأوفر في تأهيل المغرب للمونديال انسيتم واقعة ابيدجان
تكرهون وطنكم ومواطنيكم انتهي المونديال بالنسبة لدرار ما المانع ان يعيش حربته
السب والشتم بضاعة احترفنا البعض من ضد كل ماهو مغربي
أيها العلماء بلا علم دخلو سوق راسكم
إذن ذلك اللاعب سوف مسيرته الرياضية ستتوقف قريبا
ونحن لسنا محتاجين لمثله كي يمثلنا
يجب على الجامعة ان تتحرك لطرده من المنتخب الوطني وشكرا
الخطأ الوحيد الذي يرتكبه نبيل درار هو; تجاهل ضرر التدخين على صحته .
و كما يرى الجميع في الصوره ، درار يدخن الشيشة في مقهى أو ملهى ليلي .. وليس فوق أرضية الملعب .ولا على دكة الإحتياط ..و لا في المسجد و لاعند عتبة منزلك.
و لكل شخص الحق بأن يفعل ما يحلو له في حياته الشخصية ..شريطة احترام القانون...لأن لكل إنسان في الأرض حياة شخصية لا يحق لأحد التدخل فيها .
و إن لم يعجبك أخي المنتقد .. فاعلم أنك مريض ..فالأجدر بك أن تهتم بنفسك و تعالجها ..عوض الإهتمام بالآخرين و بما لا يعنيك.
لم ارى في حياتي نجما في منتخب اوربي او لاعبا مرموقا في فريق،يقوم بمثل هذه الاعمال و التصرفات،حيث ان هؤلاء يدركون القدوة الرياضية التي يمثلونها للناشية وايضا حفاظا على مستواهم الكروي العالى و تطويره،
وهنا ندرك الفرق بين العقلية المغربية عموما،التي تتخذ كرة القدم وسيلة فقط لجمع المال.والاوربية التي تتخدها غاية في ذاتها.وهذا هو السبب في عدم وجود نجوم عالميين مغاربة،حيث ينتهي طموح اللاعب المغربي،عندما شراء سكن فاخر و بعض السيارات و تامين مستقبله،ولهذا ينتهي مشوارهم في سن 23،
هاذ الناس خصهم التوجيه وشكون مسؤول على هاذ الاشكال المقرفة المقززة