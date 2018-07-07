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الرئيسية | رياضة | نبيل درار يقضي "عطلة بالشيشة" في مدينة البهجة

نبيل درار يقضي "عطلة بالشيشة" في مدينة البهجة

نبيل درار يقضي "عطلة بالشيشة" في مدينة البهجة
هسبورت ـ عبد الصمد الراجي*
السبت 07 يوليوز 2018 - 13:08

يُواصل لاعبو المنتخب الوطني المغربي التعبير عن عشقهم لـ"الشيشة"، التي تحضر جلساتهم رغم احترافهم في أقوى الأندية العالمية ومطالبتهم بالتزام حسن السلوك داخل وخارج الملاعب.

نبيل درار آخر الذين ظهروا رفقة "النرجيلة"، لاعب فريق فنربخشه التركي والدولي في صفوف المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، المشارك أخيرا في "مونديال 2018" بروسيا.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه البعض أن حضور "الشيشية" انتهي داخل صفوف "أسود الأطلس"، ظهر الظهير الأيمن للمنتخب الوطني متعاطيا النرجيلة أثناء متابعته مباراة المنتخب البلجيكي ضد نظيره البرازيلي، مساء أمس الجمعة.

وتعرّض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، الذي يقضي عطلته الصيفية في مراكش، لانتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب توسطه مقهى تقدم "الشيشة"، بجوار ظهوره يدخن باستمتاع.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - lhoussain السبت 07 يوليوز 2018 - 13:29
agé de 31 ans peut- etre qu il veut mettre fin à sa carriere surtout avec l équipe nationale
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29
2 - مغربي مدوخ السبت 07 يوليوز 2018 - 13:31
مثل سلفه الشماخ كنا ننتظر منهم نتيجة ايجابية تتوج مثل اسود مكسيكو ا 86لكن هذا الحدث لن يتغير ولم يضاف له حدث مثله نتيجة اسود الاطلس في مونديال روسيا تسجيل هدف الاستفتاح في شباكنا بنيران صديقة عدد النقاط نقط اي قطرة واحدة مابعد المونديال تسديدة امين حارث نتجا عنها قتل مواطن في مراكش واخير كما نلاحظ في الصورة الشيسة الى أخره هذوا هما الاسود لي يمثلوا 40مليون مغربي
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43
3 - حوما السبت 07 يوليوز 2018 - 13:31
أن لم تستحي ففعل ماشءت على العموم عمره 31 سنة ويجب على الجامعة المغربية لكرة القدم أن تمحي اسمه من القاءمة والله يعفو عليه
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45
4 - ahmed السبت 07 يوليوز 2018 - 13:31
حينما نقول للناس لا تنتظروا شيء من منتخب الاجانب المغربي. انهم يضحكون عليكم وعلي مشاعركم. مكيعجبهمش الحال.

هذا هو المنتخب الذي سيقول كلمته في المستقبل
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23
5 - Karim السبت 07 يوليوز 2018 - 13:32
j espère qu'il sera puni par la federation et ne plus jouer pour l'équipe nationale c'est pour ca qu'il a perdu sa condition physique , mentalité d'amateur Ronaldo au sommet et il s'entraine dure et tous les jours et ce petit joueur ….
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12
6 - عبداللطيف السبت 07 يوليوز 2018 - 13:33
دابا عاد عرفت علاش تقصينا بكري والطيارة اللي داتنا رجعتنا طفرناه بكري وماخفي اعظم
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26
7 - سفيان الشعبي السبت 07 يوليوز 2018 - 13:33
لكل حياته الخاصة ما يجمعنا به اللعب الجيد و الدفاع عن القميص .
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54
8 - aziz السبت 07 يوليوز 2018 - 13:34
نعم الأخلاق والقدوة الحسنة للشباب
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27
9 - مزحة فقط السبت 07 يوليوز 2018 - 13:35
الشيشة راها مزيانة ، اكتشفوها جميع الدوليين المغاربة كشماخ وتعرابت فأصبحوا اسياد الكرة واحد مشا لبرمريليك والثاني في الكالشيو قالوا ان تشيست تشيرت وأصبحت تشير على الكرة في الشباك ثم لياقة بدنية عالية روعة نكون في القمة
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14
10 - moysfar السبت 07 يوليوز 2018 - 13:38
الرياضة تربية ..خلق.. وسلوك .وليس التباهي بما هو محضور اصلا .اعني التدخين مضر بالصحة .انت ضرب حتى الشقوفة كاع .غير انتبه للمثال اذا ابتليتم فاستتروا وان لم تستحيي فافعل ماشئت .
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26
11 - محمد تونفيتي السبت 07 يوليوز 2018 - 13:38
عيب عيب ان يقوم بطل رباضي بتشهير هذه الافة الخطيرة على صحة الناشىة كنا نتمنى من اللعب تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة ولكن هيهات هيهات.
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23
12 - الخميس السبت 07 يوليوز 2018 - 13:38
إن مثل هذا النوع من اللاعبين يذكرنا بفريق بادو الزاكي، كان أغلبهم يحجز في مقاهي الشيشة عندما يناديهم الناخب الوطني لذا يجب اخبار الناخب الحالي بهم لأن هذا يهم الشعب المغربي وليس نادي معين ،فالكرة سلوك قبل أن تكون لعبة والأموال أموال دافعي الضرائب وليس شركة.
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9
13 - outidir السبت 07 يوليوز 2018 - 13:39
كل واحد حر ف حياتو نسيتوا اللاعبين الاخرين لي كيشربو الخمر ف التيران
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0
14 - الوجدي السبت 07 يوليوز 2018 - 13:40
كل مرة نسمع إغلاق مقهى للشيشة ، هل هي ممنوعة ؟ أم منوعة فقط على المقاهي التي يرتادها المزلوطين ،
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9
15 - حكيمة السبت 07 يوليوز 2018 - 13:41
الله يكثر من امثالكم تبارك الله عليكم باغيين تخرجوا على راسكم بصحتكم.. الشيشة راها نوع من الحشيشة
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2
16 - جمال الروح السبت 07 يوليوز 2018 - 13:42
الكرة تقافة وسلوك وانضباط وتربية ليس مفاجئا ان تكون اروبا في المربع الدهبي لان لاعبيهم يتمتعون بكل ما سبق هم يعرفون جيدا ان المهارات الانسانية اهم بكثير من المهارات التقنية...لااتحدت هنا على درار وحده لانه حر في حياته على كل حال لانه لاعب جيد ... لكن على منظومة الكرة في بلادنا العزيزة...من تسيير الاندية وهلم جرا...
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4
17 - lhajj السبت 07 يوليوز 2018 - 13:42
أضن انها حرية شخصية ماسوق حتى واحد فيه ،
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18 - ملاحض السبت 07 يوليوز 2018 - 13:42
السلام عليكم،
فاين هي الرياضة الي ابقات افهاد الوقت اوفين هوما الرياضيين ،اوفين هي كرة القدم اصلا الي ابقات عند اولاد لعرب الي اغلبهم جبرو لفلوس سايبا اوراهم ايديرو كي ابغاو،
انشوفو العبين الكبار غالعلم جلهم كنعتوهم بالكفر لاكن معمرو شفناةاعليهم شي منظر ساقط مثل أبناء المسلمين الدين ليس لهم العشور من الشهر والمال التي عند اللاعبين الكفار
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6
19 - حسن من أسفي السبت 07 يوليوز 2018 - 13:44
هذا خاصو إتفصل + إتعاقب حنت راه نسا بلا راه هوا role model للدراري صغار لي تايضنوا الاعبين قدوة حسنة.
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20 - عزوز السبت 07 يوليوز 2018 - 13:45
مثل و قدوة للشباب!!! الرياضة أخلاق على الأقل كان عليه أن يتستر.
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10
21 - immad السبت 07 يوليوز 2018 - 13:46
والله العظيم عندما تابعت الروح القتالية البلجيكية اخجل من نفسي واقول الفرق القوية تعمل في صمت ونحن انهزمنا هزيمتين متتاليتين واقمنا العالم واقعدناه وجزمنا بان فريقنا قوي جداااااااا!!!!!
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5
22 - حاميدو السبت 07 يوليوز 2018 - 13:47
اذن مصطفى حجي كان على صواب عندما طالب اللاعبين بالتزام الانضباط .
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6
23 - مواطن السبت 07 يوليوز 2018 - 13:47
الذي لم أفهمه هو :
كيف يفوت رونار مركز الظهير الأيمن على حكيمي لصالح هذا اللاعب بالرغم من محدودية مستواه وتعامله.
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-2
24 - كريم السبت 07 يوليوز 2018 - 13:47
درار لاعب رائع و وطني
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25 - Hassan Sima السبت 07 يوليوز 2018 - 13:48
هـو مسؤول عن تصرفاته وعن الأضرار التي لربما تصيبه لقدر الله نسأل الله الهـداية للجميع أما هـنا في مراگش عدة مقاهـي لازالت تروج الشيشة وبعلم الجميع وحقيقة هـذا نفاق يبيعون مستلزمات الشيشة في المتاجر وأحيانا تقوم السلطة بحملات إعتقال أنا لا أدافع عن الشيشة لگن أين الخلل هـناك حلقة مفقودة
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26 - رياض السبت 07 يوليوز 2018 - 13:50
الحياة الخاصة ملك لاصحابها، عندما ينتهي الوقت القانوني للمقابلة ،تنتهي علاقتنا بلاعب فيصبح شخص كما جميع الناس.
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27 - احمد السبت 07 يوليوز 2018 - 13:51
الله يهديكم أيها العلماء
درار كان له الحظ الأوفر في تأهيل المغرب للمونديال انسيتم واقعة ابيدجان
تكرهون وطنكم ومواطنيكم انتهي المونديال بالنسبة لدرار ما المانع ان يعيش حربته
السب والشتم بضاعة احترفنا البعض من ضد كل ماهو مغربي
أيها العلماء بلا علم دخلو سوق راسكم
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28 - عروب السبت 07 يوليوز 2018 - 13:51
مع كامل الأسف ننتظر من اللاعبين أن يعطوا لأبننائنا صورة طيبة عن الرياضة ودورها في تهذيب السلوك والإبتعاد عن الإنحرافات لكن للأسف....لم يخطر على بالي أبدا أن لاعبا دوليا محترفا يمكنه أن يتعاطى الشيشة المدمرة لصحة الإنسان...!!! بهذا السلوك لن تستمر طويلا في مشوارك الرياضي يا درار.
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2
29 - amine quartier Hassan السبت 07 يوليوز 2018 - 13:52
انا بالنسبة ليا شخصيا ماشي مشكلة الواحد إلا فالعطلة السنوية ديالو ياخد راحتو و يدير داكشي لميقضرش يديروا وسط العام حيت كيكون مرتبط بالتمارين و بالفريق ديالو حيت اصلا عطل اللاعبين السنوية لا تزيد عن 21 يوم في السنة.و لكن إلا كان كيدير الشيشة يوميا انا اول من سيكون من المنتقدين و المعارضين. و خير دليل ان اللاعب نبيل درار يبلغ من العمر 32 سنة و في جل المباريات التي لعبها سواء مع المنتخب أو فريقه يظهر بمستوى جيد و انه دائما يكمل 90 دقيقة بنفس الإيقاع. ..لا ننسوا آخر مبارتين لعبها في المونديال كان من الركائز الأساسية للمنتخب لا من الناحية الهجومية أو الدفاعية
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30 - بثبنة السبت 07 يوليوز 2018 - 13:59
الشيشة لها تاثير جد سلبي على الصحة والرياضي يجب عليه أن لا يتعاطى للتدخين ايا كان لشرب الخمر
إذن ذلك اللاعب سوف مسيرته الرياضية ستتوقف قريبا
ونحن لسنا محتاجين لمثله كي يمثلنا
يجب على الجامعة ان تتحرك لطرده من المنتخب الوطني وشكرا
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3
31 - سي محمد السبت 07 يوليوز 2018 - 13:59
العقلية العربية وخاصة شباب اليوم . إنه يعرف أنه يضر بنفسه ومستقبله الكروي أولا وقبل كل شيء ولكن العقلية المتخلفة والمتهورة . الله يهدي ماخلق . تعلموا من الاعبين الكبار أمثال : رونالدو ميسي نيمار منير افلاي هازار ..... وووو و الائحة طويلة الله يهديكم
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4
32 - متتبع السبت 07 يوليوز 2018 - 13:59
المدخنون لا يمثلون اية رياضة ومن يعشق الشيشة والدخان عليه أن يبتعد عن المنتخب. شوووووهة
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4
33 - متصالح مع نفسه السبت 07 يوليوز 2018 - 14:01
أنا لا أفهم المنتقدين .. المعصومين من الخطأ
الخطأ الوحيد الذي يرتكبه نبيل درار هو; تجاهل ضرر التدخين على صحته .
و كما يرى الجميع في الصوره ، درار يدخن الشيشة في مقهى أو ملهى ليلي .. وليس فوق أرضية الملعب .ولا على دكة الإحتياط ..و لا في المسجد و لاعند عتبة منزلك.
و لكل شخص الحق بأن يفعل ما يحلو له في حياته الشخصية ..شريطة احترام القانون...لأن لكل إنسان في الأرض حياة شخصية لا يحق لأحد التدخل فيها .
و إن لم يعجبك أخي المنتقد .. فاعلم أنك مريض ..فالأجدر بك أن تهتم بنفسك و تعالجها ..عوض الإهتمام بالآخرين و بما لا يعنيك.
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1
34 - عبد الحكيم السبت 07 يوليوز 2018 - 14:01
اخلاق اللاعبين الاوربين و حتى شكلهم الخارجي،افضل واحسن بكثير من اغلب اللاعبين المغاربة،الذين لا يتباهون الا في قصات شعرهم العجيبة و نشر الصور و الفيديوهات الصيبيانية او مثل هذه،
لم ارى في حياتي نجما في منتخب اوربي او لاعبا مرموقا في فريق،يقوم بمثل هذه الاعمال و التصرفات،حيث ان هؤلاء يدركون القدوة الرياضية التي يمثلونها للناشية وايضا حفاظا على مستواهم الكروي العالى و تطويره،
وهنا ندرك الفرق بين العقلية المغربية عموما،التي تتخذ كرة القدم وسيلة فقط لجمع المال.والاوربية التي تتخدها غاية في ذاتها.وهذا هو السبب في عدم وجود نجوم عالميين مغاربة،حيث ينتهي طموح اللاعب المغربي،عندما شراء سكن فاخر و بعض السيارات و تامين مستقبله،ولهذا ينتهي مشوارهم في سن 23،
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35 - haytam السبت 07 يوليوز 2018 - 14:03
إلى الذين يقولون حرية شخصية هذا عمل شنيع لأن للاعب كثير من المعجبين من صغار السن الذين ممكن أن يقلدوه في شرب الشيشة٠ إذا إبتليتم فاستتروا٠ حرية شخصية خليها عندك واضرب حتى الشقوفة والسبسي غير تستر٠
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3
36 - مسلم ولله الحمد السبت 07 يوليوز 2018 - 14:08
هذا هو الفرق بين النجم العالمي محمد صلاح المسلم التخلق باخلاق الاسلام لا في شكله ولا في اخلاقه زائد انه نجم كبير لن يصل الى مستواه مثل هؤلاء الاعبين ولم وصلو الى مستواه ستجدهم في تكبر وتجبر على الناس عكس محمد صلاح لاعب محترم جدا ومحبوب في انكلترا كثيرا وذلك لمهارته ثم لاخلاقه ومستحيل ان تجد من محمد صلاح مثل هذه الافعال الصبيانية ولا مثل حارث الذي قتل شخصا بتهوره لذلك انا احب محمد صلاح لانه مثال للاعب العربي المسلم الذي يحافض ايضا على مضهره المسلم ولا يذهب الى ما يذهب اليه هؤلاء من اوشام وحق الرؤس مثل ما يفعل بعض الاعبين الذين لا يعيبهم ذلك لانك تجدهم غير متدينين او متدينين بدين لا يحرم افعالهم عكس المسلم وهذه من اسباب تخلفنا وتذيلنا لجميع الامم وهذه سببها هي الهزيمة النفسية وينتج عنها التتبع الاعمى
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0
37 - عين على الواقع السبت 07 يوليوز 2018 - 14:14
الشيشة على ديك النتيجة الزينة لي حققها فكاس العالم روسيا
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0
38 - naji السبت 07 يوليوز 2018 - 14:19
أن أحترم هادا لاعب و لا فرق بين تدخين الشيشة و السجائر على العموم هو منضبط مع المنتخب الوطني ولا حاجة لي كثرة التعليقات.
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39 - عبد الله السبت 07 يوليوز 2018 - 14:23
المنتخب يحضى بمتابعة كبيرا من اطفال والمراهقين وهادا السلوك غير مقبول و غير اخلاقي ودعوة إلى تعاطي المخدرات
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40 - مجرد رأي السبت 07 يوليوز 2018 - 14:29
هاذ الناس لاعبة ، ومغنيين ، وممثلين ، وكل ماهو مشهور سيحاسبون مرتين : الاولى بسبب افعالهم ، والثانية لانهم خرجو على الشباب للى معجبين بهم ، حلاقة الشياطين ملابس ممزقة ، مناظر مقززة ،

هاذ الناس خصهم التوجيه وشكون مسؤول على هاذ الاشكال المقرفة المقززة
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