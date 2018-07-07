نبيل درار يقضي "عطلة بالشيشة" في مدينة البهجة

هسبورت ـ عبد الصمد الراجي*

يُواصل لاعبو المنتخب الوطني المغربي التعبير عن عشقهم لـ"الشيشة"، التي تحضر جلساتهم رغم احترافهم في أقوى الأندية العالمية ومطالبتهم بالتزام حسن السلوك داخل وخارج الملاعب.

نبيل درار آخر الذين ظهروا رفقة "النرجيلة"، لاعب فريق فنربخشه التركي والدولي في صفوف المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، المشارك أخيرا في "مونديال 2018" بروسيا.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه البعض أن حضور "الشيشية" انتهي داخل صفوف "أسود الأطلس"، ظهر الظهير الأيمن للمنتخب الوطني متعاطيا النرجيلة أثناء متابعته مباراة المنتخب البلجيكي ضد نظيره البرازيلي، مساء أمس الجمعة.

وتعرّض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، الذي يقضي عطلته الصيفية في مراكش، لانتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب توسطه مقهى تقدم "الشيشة"، بجوار ظهوره يدخن باستمتاع.

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