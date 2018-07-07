الزمالك: المونديال قوّى الطلب على اللاعبين المغاربة

هسبورت ـ أمال بلحاج*

أَصبح اللاعبون المغاربة محط اهتمام الأندية المصرية في الآونة الأخيرة، بعد نجاح صفقة اللاعب وليد أزارو مع نادي الأهلي المصري وتألّقه بشكل كبير في "أرض الكنانة"؛ إذ باتت هذه الفرق تعتمد على مُنقبين في المملكة لجلب المواهب الكروية، خصوصا لاعبين يشغلون مركز "رأس حربة".

وفي رد على سؤال لـ"هسبورت" خلال الندوة الخاصة بانتقال حميد أحداد، حول دخول الزمالك في منافسة مع غريمه التقليدي الأهلي لانتداب اللاعبين المغاربة بعد نجاح صفقة أزارو، أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن "الفريق يقوم بانتداباته حسب مراكز الخصاص"، مضيفا: "وْمَلْناشْ دعوة بالغريم ووليد أزارو، مع كامل احتراماتي للاعب الذي قدم مستويات متميزة"، على حد تعبيره.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك أن التنافس مع الأهلي قد يُصبح، من الآن، على مستوى التنقيب على المواهب المغربية من أجل ضمها إلى صفوف النادي، مبرزا أن الفريق "الزملكاوي" يضع عينه على مجموعة من اللاعبين الممارسين في الدوري الاحترافي المغربي. كما أوضح زادة أن حسم صفقة أحداد يعود إلى الاحترافية والسرية اللتين تعامل بهما نادي الدفاع الجديدي مع الموضوع.

من جهة أخرى قال أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس الزمالك المصري، ضمن تصريح لـ"هسبورت"، إن عيون الكرة المصرية أصبحت على اللاعبين المغاربة بعد الأداء المتميز الذي ظهر به منتخب بلادهم خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، مردفا: "كانت البداية مع وليد أزارو والآن حميد أحداد، ولا ننكر مفاوضتنا لاعبين آخرين". وتابع: "من يفهم كرة القدم سيعرف أن مستواها في المغرب جيد. المباريات بين الأندية المصرية والمغربية تؤكد وجود لاعبين في مستويات عالية".

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