24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3206:1913:3717:1720:4622:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. شركة ألسَا الإسبانية تتوقع جني أرباح بمليار أورو (5.00)

  2. الوسيني: أسعى إلى دمقرطة استعمال الهواتف الذكية (5.00)

  3. هَاكرز يضعون "الصحراء مغربية" على موقع الرئاسة في جنوب إفريقيا (5.00)

  4. "الأسود الثلاثة" تفترس لاعبي السويد في ربع نهائي "مونديال روسيا" (5.00)

  5. شاب يختار تنظيف البيوت لمحاربة البطالة بآسفي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | لعب "السوبر" في طنجة يثير الجدل بإسبانيا

لعب "السوبر" في طنجة يثير الجدل بإسبانيا

لعب "السوبر" في طنجة يثير الجدل بإسبانيا
هسبريس - افي
السبت 07 يوليوز 2018 - 20:10

أبدت رابطة "الليغا" واتحاد اللاعبين الإسبان، اليوم السبت" دعهمها للعب الكأس الإسبانية الممتازة من مباراة واحد،ة وليس بنظام الذهاب والإياب.

الموقف أظهر مجددا خيار لعب النسخة المقبلة من هذا التباري في مدينة طنجة، وفقا لما أكدته مصادر من الاتحاد الإسباني.

وكان الاتحاد نفسه، الذي سيعقد اجتماعا إداريا يوم الاثنين القادم لمناقشة الموضوع، قد دعا ممثلي الأندية واللاعبين إلى مناقشة الخطوة

ولم يتفق طرفا كأس "السوبر" الإسباني على موعد المباراة ومحل إقامتها. بينما سبق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن طرحت على الاتحاد الإسباني إقامة المباراة على أرضية ملعب طنجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.