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كُتّاب وآراء
لعب "السوبر" في طنجة يثير الجدل بإسبانيا
أبدت رابطة "الليغا" واتحاد اللاعبين الإسبان، اليوم السبت" دعهمها للعب الكأس الإسبانية الممتازة من مباراة واحد،ة وليس بنظام الذهاب والإياب.
الموقف أظهر مجددا خيار لعب النسخة المقبلة من هذا التباري في مدينة طنجة، وفقا لما أكدته مصادر من الاتحاد الإسباني.
وكان الاتحاد نفسه، الذي سيعقد اجتماعا إداريا يوم الاثنين القادم لمناقشة الموضوع، قد دعا ممثلي الأندية واللاعبين إلى مناقشة الخطوة
ولم يتفق طرفا كأس "السوبر" الإسباني على موعد المباراة ومحل إقامتها. بينما سبق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن طرحت على الاتحاد الإسباني إقامة المباراة على أرضية ملعب طنجة.