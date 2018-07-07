"الأسود الثلاثة" تفترس لاعبي السويد في ربع نهائي "مونديال روسيا"

هسبريس من الرباط

أفلح المنتخب الإنجليزي في اللحاق بـ"ديكة" فرنسا و"شياطين" بلجيكا في المربع الذهبي لنهائيات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا، وذلك بعد تغلبه على المنتخب السويدي في ربع النهاية.

وانتهت المواجه الكروية بين "الأسود الثلاثة" و"أحفاد الفايكينغ" بعد زوال اليوم السبت على أرضية ملعب "كوسموس آرينا"، في مدينة سامارا الروسية، بنتيجة 2-0 لصالح الإنجليز.

يان أندرسون، مدرب النخبة الاسكندينافية، ارتأى بدء التباري بالاعتماد على كلايسون وفورسبورغ وإيكدال ولارسون، مع كرافت وأوغيستنسون ولينديلوف وغرانكفيكس، بجانب أولسن وتويفونين والحارس أولسن.

أما الناخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت فنسج تشكيلته الأساسية بالاعتماد على بيكفورد، أمام المرمى، وستيرلينغ وكين ولينغراد وآلي، زيادة على هاندرسون وستونز وماغوير وتريبر، وحضور ووكر ويونغ.

هاري ماغوير أفلح في هز الشباك السويدية بعد مرور 30 دقيقة من تبادل الهجمات بين الطرفين، وذلك بتسديدة رأسية للمحترف في "ليستر سيتي"، مستثمرا تنفيذ ركلة زاوية من طرف آشلي يونغ لافتتاح الحصة التهديفية.

الهدف الأول أشعل حماس اللاعبين الإنجليز ودفعهم إلى بسط السيطرة على إيقاع آخر ربع ساعة من عمر الجولة الأولى، لكن نتيجة 1-0 بقيت ثابتة إلى حين إعلان الحكم الهولندي بيورن كيبرز الوصول إلى استراحة ما بين الشوطين.

الاعتماد على الضربات الرأسية مكّن ديلي آلي، في الدقيقة 59، من توقيع الهدف الإنجليزي الثاني جراء تكسير خطة التسلل السويدية والتوصل بالكرة، التي مررها له جيسي لينغراد من الجناح الأيمن، ليسكنها مرمى أولسن.

وتفنن لاعبو المنتخبين، بعد وصول النتيجة إلى 2-0 عقب مرور ربع ساعة من عمر الشوط الثاني، في إضاعة الفرص المتيحة للتسجيل في المرميين، مثبتين نتيجة هذه المقابلة في ثنائية نظيفة.

وحرصت الجماهير الإنجليزية، عقب ضمان التقدم في المباراة أمام السويد، على صنع احتفالية بأهازيجها في "كوسموس آرينا"، ممنية النفس بـ"لقب مونديالي" يضاف إلى التتويج في دورة 1966.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي بلغ نصف النهاية عقب انتصار بثنائية نظيفة على أوروغواي، ليواجه المنتخب البلجيكي، الفائز على البرازيليين بهدفين مقابل واحد، في مباراة تحديد الطرف الأول لنهائي "مونديال 2018".

أما المنتخب الإنجليزي فسيضطر إلى انتظار نهاية لقاء المنتخبين الروسي والكرواتي، المبرمج مساء اليوم السبت أيضا، كي يعرف هوية منافسه المستقبلي في المواجهة المرتقبة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.