المصريون يحاولون إغراء رونار بأموال إضافية

هسبورت ـ أمال بلحاج*

يُواصل الاتحاد المصري لكرة القدم إغراء الناخب الوطني هيرفي رونار بلغة المال قصد الحصول على توقيعه للإشراف على تدريب منتخب "الفراعنة"، بعد الأخبار التي تسرّبت حول إمكانية رحيل المدرب الفرنسي عن تدريب "أسود الأطلس"، بعد إقصائه من الدور الأول في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأكّدت صحيفة "اليوم السابع" أن الاتحاد المصري عرض على الناخب الوطني هيرفي رونار راتبا شهريا يفوق ما يتقاضاه رفقة المنتخب الوطني المغربي بأربعين مليون سنتيم للموافقة على تدريب المنتخب المصري خلفا للمدرب المقال هيكتور كوبر، إذ وصلت قيمة العرض إلى 120 مليون سنتيم شهريا، علما أنه يتقاضى 80 مليون سنتيم من الجامعة المغربية.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن حازم إمام، عضو الاتحاد المصري، كان قد عقد جلسة مع المدرب هيرفي رونار في فرنسا، قصد الدخول معه في مفاوضات وإقناعه بتولي مهمة تدريب منتخب "الفراعنة"، مستغلا عدم حسمه قراره النهائي المتعلق باستمراره رفقة "الأسود"، مشيرة إلى أنه سيحسم موقفه في الأيام المقبلة.

وكانت "هسبورت" علمت أن الناخب الوطني هيرفي رونار توجّه مباشرة إلى السنغال عقب إقصاء المنتخب الوطني المغربي من البطولة العالمية، وينتظر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عودة الإطار الفرنسي إلى المغرب في الأيام المقبلة قصد مناقشة حصيلة "الأسود" في "المونديال" معه، وحسم مصير المدرب الذي يرتبط بعقد إلى غاية سنة 2022.

ويترقّب الجمهور المغربي إعلان القرار النهائي، وتحديد مستقبل المدرب هيرفي رونار رفقة المنتخب المغربي، خاصة بعد العروض المُغرية التي تلقاها بعد إقصائه رفقة "أسود الأطلس" من الدور الأول من "مونديال" روسيا، والتي قد تُغيّر وجهته.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com