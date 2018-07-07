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الرئيسية | رياضة | هيدامو واحسينة في تكريم الشاهدي بمدينة وزان‬

هيدامو واحسينة في تكريم الشاهدي بمدينة وزان‬

هيدامو واحسينة في تكريم الشاهدي بمدينة وزان‬
أيوب صدور من وزان (صور: عبد المومن حاج علي)
السبت 07 يوليوز 2018 - 23:05

شارك لاعبون قدامى لفريق الجيش الملكي لكرة القدم في مباراة لتكريم اللاعب السابق للفريق العسكري ياسين الشاهدي، اليوم السبت على أرضية الملعب البلدي بمدينة وزان، جمعتهم بقدماء شباب أولمبيك وزان، الفريق الذي لعب له أيضا اللاعب المكرم وترعرع بين أحضانه قبل أن يعانق النجاح.

المباراة التكريمية مرت في أجواء احتفالية وعرفت مشاركة نجوم سابقين للفريق العسكري، أمثال عبد السلام لغريسي وهيدامو واحسينة وعلي التهامي، والعزيز، في وقت تعذر على آخرين المشاركة بحكم التزامات شخصية.

وفي هذا الصدد قال اللاعب المحتفى به، لهسبريس، إن اللقاء شكل فرصة للتعارف والتواصل بين الجيل الرياضي السابق وجيل الشباب؛ كما شكل فرصة للقاء الجمهور الناشئ مع نجوم ولاعبين سابقين، منوها بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في سبيل إنجاح النشاط.

من جانبه قال عبد الحق لوط، رئيس جمعة قدماء شباب أولمبيك وزان، إن اللقاء يأتي في إطار تجسيد ثقافة الاعتراف والامتنان لأبناء المدينة وكجسر للتواصل وصلة وصل بين نجوم الكرة المغربية والجمهور.

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1 - الصخيرات السبت 07 يوليوز 2018 - 23:24
ياريت على الزمن الجميل للعساكر، نجوم بمعنى الكلمة الله يعطيهم الصحة ويطول عمرهم واللي توفى الله يرحمو، ونتمنى ان ينصفهم النادي والجامعة على كل التضحيات اللي قدموها للجبش الملكي والنخبة الوطنية.
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