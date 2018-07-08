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الرئيسية | رياضة | الحكم المغربي عشيق يكتفي بلقاء وحيد في المونديال

الحكم المغربي عشيق يكتفي بلقاء وحيد في المونديال

الحكم المغربي عشيق يكتفي بلقاء وحيد في المونديال
هسبورت - محمد فنڭار*
الأحد 08 يوليوز 2018 - 09:35

انْتهى مسار الحكم المغربي رضوان عشيق في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا بروسيا، بعدما قرّرت لجنة الحكام، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، استبعاد مجموعة من الحكام في آخر المباريات.

واكتفت لجنة تحكيم "الفيفا" بالإبقاء على بعض الحكام من أجل إدارة مباريات نصف النهائي والترتيب والنهائي، حيث وضعت مجموعات مرشحة، يغيب عنها طاقم التحكيم الذي يرأسه المصري جهاد أبو كريشة، ويضم الحكم المساعد عشيق.

وأكّد أبو كريشة، في تدوينة على "فايسبوك"، أن مساره إلى جانب مساعديه، المغربي رضوان عشيق والسوداني وليد أحمد، قد انتهى.

وأضاف المصري أنه لن يقود أي مباراة أخرى بعد أن أدار مباراة إنجلترا وبنما لحساب منافسات الدور الأول بالمجموعة السابعة. وقدّم أبو كريشة شكره للطاقم الذي رافقه ولجميع من ساندوه.

جدير بالذكر أن عشيق أدار، طيلة مساره التحكيمي، عددا مهما من المباريات في مونديال جنوب إفريقيا سنة 2010، وكذا البرازيل التي أدار فيها مباراة الترتيب لاحتلال المركز الثالث، ا بين منتخبي البرازيل وهولندا، حيث كان مساعدا لحكم الساحة الجزائري جمال حيمودي.

وشهدت مشاركة رضوان عشيق في مباراة إنجلترا وبنما أكبر الحصص التهديفية في المونديال، بعد فوز منتخب "الأسود الثلاثة" بستة أهداف مقابل هدف وحيد، ولم تعرف أي احتجاجات من قبل الطرفين رغم الإعلان عن ضربتي جزاء للإنجليز.

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