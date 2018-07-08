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طاليب: الدفاع الحسني الجديدي يخطط لإبراز التألق

طاليب: الدفاع الحسني الجديدي يخطط لإبراز التألق
هسبورت - أمال بلحاج*
الأحد 08 يوليوز 2018 - 11:10

قَال عبد الرحيم طاليب، مدرب فريق الدفاع الحسني الجديدي، إن فريقه ظُلم باستئنافه الموسم الجديد بمباراة تدخل ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، خصوصا أن مجموعته مُشكّلة من لاعبين شباب يفتقرون إلى الخبرة على المستوى الإفريقي، قبل أن يستدرك بأن الفريق سيكون مستعدا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري، بعد الاستعدادات الجيدة التي قام بها طيلة هذه الفترة.

وأضاف مدرب الفريق الجديدي، في تصريح لـ"هسبورت"، أن المجموعة ستبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال ذهاب مباراة دوري أبطال إفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائري، ولعب الأدوار الطلائعية، بعد بلوغ الدفاع الجديدي هذا الدور لأوّل مرّة في تاريخه الكروي.

وأشار طاليب إلى أن الفريق الدكالي أضاع لقب البطولة الوطنية الموسم الماضي بفارق أربع نقاط فقط، بسبب عوامل عدة، أبرزها كثرة الإصابات التي عانى منها عدد كبير من اللاعبين على إثر المشاركة الإفريقية. وأوضح أن "العصبة أثرت بشكل كبير على تنافسنا على الظفر بلقب البطولة، لاسيما أننا كنا نخوض مباراة الدوري الاحترافي بغياب سبعة عناصر بسبب الإصابات، لذلك حاولنا هذا الموسم تدارك الأخطاء الماضية وتعزيز المجموعة بفريق ثان للعب على عدة واجهات".

وأكد الإطار الوطني أن الدفاع الجديدي سيلعب هذا الموسم من أجل الصعود إلى "البوديوم" والتتويج بلقب البطولة الوطنية، بعد أن انتدب مجموعة من العناصر الجيدة، ودعّم تشكيلته بلاعبين أجانب لسد مراكز الخصاص، وتعويض رحيل اللاعب حميد أحداد، الذي انتقل إلى فريق الزمالك المصري.

جدير بالذكر أن "الفريق الدكالي" سيخوض مباراته المقبلة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، أمام نادي سطيف الجزائري، يوم 17 يوليوز الحالي، فيما سيخوض مباراة العودة يوم 27 من الشهر نفسه؛ على أرضية "ملعب العبدي" بمدينة الجديدة.

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