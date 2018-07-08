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الرئيسية | رياضة | مدرب روسيا فخور بلاعبيه رغم مغادرة المونديال

مدرب روسيا فخور بلاعبيه رغم مغادرة المونديال

مدرب روسيا فخور بلاعبيه رغم مغادرة المونديال
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 08 يوليوز 2018 - 00:39

أبدى المدرب الوطني لمنتخب روسيا الأول لكرة القدم، ستانسيلاف تشيرشيسوف، شعوره بـالفخر بلاعبيه رغم الهزيمة أمام كرواتيا بركلات الترجيح (3-4) في ربع نهائي بطولة كأس العالم التي تستضيفها بلاده.

وقال تشيرشيسوف، في تصريحات تلفزيونية ، "أنا فخور للغاية بالطريقة التي لعب بها الفريق طوال البطولة". ورفض المدرب، الذي كان يبدو عليه الغضب، الإجابة عن العديد من الأسئلة التي وجهت له، ووصف الهدف الأول الذي تلقاه فريقه بـ"السخيف".

تشيرشيسوف، ضمن التصريح نفسه بخصوص مسار روسيا في نهائيات كأس العالم حاليا، أضاف: "نحن لا نحارب، بل نلعب كرة القدم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - أضعف منتخب حسب الفيفا الأحد 08 يوليوز 2018 - 01:01
المنتخب الروسي هو أضعف منتخب في هذه الكأس حسب تصنيف الفيفا و رغم ذلك وصل إلى هذا المستوى و تخطى المنتخب الاسباني الذي لم يتبقى منه إلا الاسم.
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