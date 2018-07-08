مدرب روسيا فخور بلاعبيه رغم مغادرة المونديال

هسبريس ـ مُتابعة

أبدى المدرب الوطني لمنتخب روسيا الأول لكرة القدم، ستانسيلاف تشيرشيسوف، شعوره بـالفخر بلاعبيه رغم الهزيمة أمام كرواتيا بركلات الترجيح (3-4) في ربع نهائي بطولة كأس العالم التي تستضيفها بلاده.

وقال تشيرشيسوف، في تصريحات تلفزيونية ، "أنا فخور للغاية بالطريقة التي لعب بها الفريق طوال البطولة". ورفض المدرب، الذي كان يبدو عليه الغضب، الإجابة عن العديد من الأسئلة التي وجهت له، ووصف الهدف الأول الذي تلقاه فريقه بـ"السخيف".

تشيرشيسوف، ضمن التصريح نفسه بخصوص مسار روسيا في نهائيات كأس العالم حاليا، أضاف: "نحن لا نحارب، بل نلعب كرة القدم".