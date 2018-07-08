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الرئيسية | رياضة | يورغن كلينسمان ينفي اقترابه من تدريب اليابان

يورغن كلينسمان ينفي اقترابه من تدريب اليابان

يورغن كلينسمان ينفي اقترابه من تدريب اليابان
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 08 يوليوز 2018 - 07:21

نفى يورغن كلينسمان، المدرب السابق لمنتخبي ألمانيا وأمريكا، التكهنات المثارة حول اقترابه من تدريب منتخب اليابان؛ الذي خرج من "دور الستة عشر" لمونديال روسيا.

وغرد كلينسمان، عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "تحية من موسكو .. فقط للتوضيح؛ لا صحة لتكهنات تدريبي المنتخب الياباني".

وخسرت اليابان امام بلجيكا بنتيجة 2 ـ 3 في دور الستة عشر للمونديال، بعد أن كان "الساموراي" متقدما بهدفين دون رد خلال هذه المواجهة.

وأكد اتحاد الكرة الياباني أنه لن يجدد عقد المدرب اكيرا نيشينو ،الذي تولى المهمة خلفا لوحيد خليلودزيتش في ابريل الماضي، لتثار تكهنات واسعة حول اقترب كلينسمان من المنصب ذاته.

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