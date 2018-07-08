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الرئيسية | رياضة | الكرملين: بوتين "فخور" بأداء المنتخب الروسي

الكرملين: بوتين "فخور" بأداء المنتخب الروسي

الكرملين: بوتين "فخور" بأداء المنتخب الروسي
هسبريس - رويترز
الأحد 08 يوليوز 2018 - 15:58

نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن متحدث باسم الكرملين قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين "فخور" بالفريق الوطني لكرة القدم رغم هزيمة روسيا أمام كرواتيا بركلات الترجيح في دور الثمانية لبطولة كأس العالم اليوم السبت.

ونُقل عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن بوتين" شاهد المباراة وكان يشجع الفريق. خسرنا في مباراة نظيفة وقوية. مازلنا نرى أنهم رجال رائعون إنهم أبطال. لقد بذلوا جهدا كبيرا في الملعب إننا فخورون بهم".

وكانت انجلترا قد فازت في وقت سابق على السويد بهدفين نظيفين في سمارا وستلاقي كرواتيا على استاد لوجنيكي في موسكو في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء.

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