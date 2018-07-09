نيمار يطالب "سان جيرمان" بضم لويس سواريز

هسبريس - متابعة

ذكرت صحيفة (سبورت) الإسبانية أن البرازيلي نيمار طالب ناديه باريس سان جيرمان بضم زميله السابق في برشلونة الأوروجوائي لويس سواريز.

وأفادت الصحيفة أن نيمار يفضل أن يرحل الأوروغوائي إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان ليتجنب الخلافات التى حدثت بينهما بداية الموسم الماضى، وبالتالي يريد أن يحل سواريز محله.

وأبرزت (سبورت) أن البي إس جي على استعداد للتخلي عن كافاني الذي لعب بقميص النادي الباريسي خمسة مواسم.

وأضافت الصحيفة أن نيمار سيقضي موسما آخر في باريس سان جيرمان على الأرجح بعدما بدا ريال مدريد أكثر اهتماما بالفرنسي كيليان مبابي ليحل محل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعليه فالمهاجم البرازيلي يرى نفسه في حاجة لتحقيق إنجازات بعدما لم يكمل الموسم الماضي بسبب تعرضه لكسر في مشط القدم اليمنى وودع مونديال روسيا مع منتخب بلاه من الدور ربع النهائي لتتبدد آماله في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، والذي كان من أسباب انتقاله لباريس سان جيرمان.

ويرى نيمار أن عودة الشراكة الهجومية مع لويس سواريز قد تساعده على تحقيق أهدافه، لكن هذا يصطدم بخطط برشلونة الذي لا يفكر حاليا في الاستغناء عن نجمه، وفقا لـ(سبورت).