"هييرو" يترك منصبه في تدريب المنتخب الإسباني

هسبريس - متابعة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد أن فيرناندو هييرو لن يستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني الذي ودع بطولة كأس العالم 2018 بروسيا من الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.

وأوضح الاتحاد، في بيان له اليوم، أن هييرو سيترك المنصب الذي تولاه بصفة مؤقتة قبل انطلاق فعاليات المونديال الروسي مباشرة، وذلك خلفا للمدرب جولين لوبيتيغي الذي أقيل قبل يوم واحد على بدء فعاليات البطولة.