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الرئيسية | رياضة | لاعبو "السامبا" يدعمون قيادة تيتي لمنتخب البرازيل

لاعبو "السامبا" يدعمون قيادة تيتي لمنتخب البرازيل

لاعبو "السامبا" يدعمون قيادة تيتي لمنتخب البرازيل
هسبريس - متابعة
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 03:40

أعلن العديد من لاعبي المنتخب البرازيلي لكرة القدم عن دعمهم لاستمرار المدرب تيتي في منصب المدير الفني للفريق رغم الخروج من دور الثمانية في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال المدافع جواو ميراندا : "أدى عملا رائعا... قدم بطولة كأس عالم جيدة معنا ، ولا يمكننا الحكم على عمل المدرب من مباراة واحدة. أعتقد أنه من الضروري أن يستمر. وبعدها ، سيكون المنتخب البرازيلي على الطريق الصحيح".

وذكرت وسائل الإعلام البرازيلية الأحد أن تيتي /57 عاما/ يرحب بقبول عقد جديد من الاتحاد البرازيلي للعبة لمدة أربع سنوات.

ويقترب عقد تيتي مع الفريق من نهايته. ولكنه ، إذا وقع العقد الجديد ونفذه حتى النهاية ، سيصبح ثالث مدرب فقط يقود المنتخب البرازيلي في نسختين من بطولات كأس العالم بعد ماريو زاجالو وتيلي سانتانا.

وقال ريناتو أوجوستو ، الذي سجل الهدف الوحيد للفريق في المباراة التي خسرها 1 / 2 أمام نظيره البلجيكي في دور الثمانية للبطولة، : "أفضل دائما منح الوقت للمدرب خاصة مع المنتخب الوطني... إنه (تيتي) والفريق قدموا عملا رائعا ويجب استمراره مع الفريق".

وترك تيتي الباب مفتوحا بشأن مستقبله مع الفريق بعد الخروج من المونديال. وكانت الهزيمة أمام المنتخب البلجيكي هي الثانية له فقط في 26 مباراة قاد فيها الفريق منذ تولى تدريبه في 2016 فيما حقق مع الفريق 20 انتصارا.

وقال جابرييل جيسوس مهاجم المنتخب البرازيلي : "في كأس العالم ، تتعرض دائما للمساءلة إذا لم تحقق الفوز... ولكننا جميعا نعلم أهمية تيتي وكيف أحدث هذا المدرب طفرة في مستوى الفريق".

وأضاف : "من وجهة نظري ، وكذلك من وجهة نظر المشجعين ، يجب أن يستمر تيتي".

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